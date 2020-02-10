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«Бабушка поняла, что она взяла пакет с таблетками». Как родители за минуты потеряли 1,5-годовалую Эмилию

10.02.2020 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полуторагодовалая девочка, которая отравилась в Петрикове таблетками, нашла их в бабушкиной дорожной сумке. Какие точно и сколько — неизвестно, предположительно, ребенок употребил антиаритмический препарат.


Фото носит иллюстративный характер. Взято на from-ua.com

«Для нас все это очень тяжело, особенно для бабушки», — плачет Ольга, мама полуторагодовалой Эмилии, которая на днях умерла в петриковской больнице от острого медикаментозного отравления.

4 февраля родители девочки вечером отправились в магазин, за малышкой присматривала бабушка. Теперь все они задают себе один и тот же мучительный вопрос: как такое могло произойти в их семье? Ведь Эмилию здесь все обожали и берегли, как зеницу ока — и не уберегли. В семье растет еще старшая дочка, родители опытные, семью характеризуют как исключительно положительную.

— Мы все-все от нее прятали, так как она в рот все тащила. Бабушка собиралась уезжать к себе домой, собрала дорожную сумку, таблетки были на дне сумки, под пакетами с одеждой. Ну как она туда забралась? — снова плачет Ольга.

Мама девочки говорит, что, как только бабушка заметила, что Эмилия брала пакет с таблетками, сразу же попыталась вызвать у ребенка рвоту. Причем, в это время внешне девочка чувствовала себя хорошо, не плакала и ни на что не жаловалась.

Однако через 20 минут у ребенка началось активное слюноотделение — и женщина вызвала скорую. Ольга с мужем прибежали домой, вслед за ними примчались медики. С этих пор счет шел на секунды. Уже в скорой малышка была без сознания. А через час врачи сообщили родителям, что ребенка не спасли.

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Полуторагодовалая девочка, которая отравилась в Петрикове таблетками, нашла их в бабушкиной дорожной сумке.
 
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