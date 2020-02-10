|
Литовские пограничники выловили из реки две «посылки» - с сигаретами и GPS-датчиками
10.02.2020 16:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях литовские пограничники выловили из реки Нярис (в Беларуси — Вилия) сразу две «посылки» с контрабандными сигаретами. Оба груза были оснащены GPS-маячками, по которым отправители следили за передвижением груза. Об этом
В полночь 8 января пограничники заметили подозрительный предмет, плывущий по реке. Это оказались 240 пачек сигарет с белорусскими акцизами, плотно обернутые в пленку.
А через час из реки вытащили еще одну такую же «посылку» из Беларуси. Всего изъято 480 пачек сигарет. Начато разбирательство.
Этот метод для контрабандистов — далеко не новый. Две недели назад в таком виде изъяли тысячу пачек сигарет. А в начале зимы, когда начался ледокол, нарушители маскировали такие «посылки» под льдины: обертывали товар медицинской марлей, посыпали снегом, а для регулирования плавучести в ход шли кирпичи, блоки, брусчатка и так далее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту контрабанды идет разбирательство.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)