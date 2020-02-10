Литовские пограничники выловили из реки две «посылки» - с сигаретами и GPS-датчиками

Источник материала: Tut.by

На днях литовские пограничники выловили из реки Нярис (в Беларуси — Вилия) сразу две «посылки» с контрабандными сигаретами. Оба груза были оснащены GPS-маячками, по которым отправители следили за передвижением груза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В полночь 8 января пограничники заметили подозрительный предмет, плывущий по реке. Это оказались 240 пачек сигарет с белорусскими акцизами, плотно обернутые в пленку.

«Груз был оснащен GPS-передатчиком, который контрабандисты используют для отслеживания движения груза», — рассказали в погранслужбе.

А через час из реки вытащили еще одну такую же «посылку» из Беларуси. Всего изъято 480 пачек сигарет. Начато разбирательство.





Этот метод для контрабандистов — далеко не новый. Две недели назад в таком виде изъяли тысячу пачек сигарет. А в начале зимы, когда начался ледокол, нарушители маскировали такие «посылки» под льдины: обертывали товар медицинской марлей, посыпали снегом, а для регулирования плавучести в ход шли кирпичи, блоки, брусчатка и так далее.