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Белорусские хирурги спасли шестимесячную девочку из Витебска: у ребенка была редкая патология сердца

11.02.2020 06:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уникальную операцию провели в столичном в РНПЦ детской хирургии полугодовалой девочке из Витебска. Малышка поступила со сложным диагнозом «аномалия Эбштейна». Такая операция проводилась в нашей стране впервые, сообщили в эфире телеканала СТВ.


Шестимесячная Дориана с мамой после операции в РНПЦ детской хирургии. Фото: СТВ

— Появился малыш в Витебске, состояние которого начало ухудшаться. Мы дали команду на срочный перевод его к нам в центр, и уже в воскресенье утром, в семь утра, начали операцию и смогли спасти этого ребенка, — рассказал Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии.

Так совпало, что в это время в РНПЦ детской хирургии, куда экстренно доставили малышку, проводил мастер-класс кардиохирург, президент швейцарского Фонда Калангоса Афксендиос Калангос. Буквально за несколько часов до вылета совместно с нашими врачами он прооперировал девочку. Такую операцию в РНПЦ провели впервые.

У ребенка была аномалия Эбштейна — довольно редкая патология сердца. Врачи провели пластику трехстворчатого клапана, который из-за патологии был смещен и работал неправильно. Хирургам удалось поставить его на место.

На минувшей неделе, напомним, белорусские детские кардиохирурги совместно с профессором Калангосом за четыре дня провели четыре сложные операции детям со сложными органными патологиями.

 
Теги: Витебск
 
 
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Малышка поступила со сложным диагнозом «аномалия Эбштейна». Такая операция проводилась в нашей стране впервые,
 
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