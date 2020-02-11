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Экс-боец СОБРа, который рассказал об убийстве оппозиционных политиков, попросил убежище в Швейцарии

11.02.2020 07:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрий Гаравский, который утверждает, что причастен к похищению и убийствам известных оппозиционных политиков, попросил политическое убежище в Швейцарии. Об этом он рассказал DW и заявил, что не видит смысла дальше скрывать свое местонахождение.


Фото: DW

— Отслеживая моих близких, вычислить мой номер телефона не составляет труда. А по коду можно узнать, какая это страна. Скорее всего, это уже сделали, — уверен Гаравский. Ранее он, напомним, не раскрывал свое местонахождение.

Гаравский говорит, что готов понести наказание за участие в убийствах экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Однако хочет, чтобы его судили в Европе, а не в Беларуси.

Гаравский признается, что, даже находясь в Швейцарии, опасается за свою жизнь.

— После того, как мы убили этих людей, я все эти годы боялся, что нас начнут по одному либо ликвидировать, либо сажать. Я и сейчас не исключаю, что (из Беларуси. — Ред.) приедут меня убивать. Но все-таки здесь есть шансы выжить, — рассказал он DW.

 
 
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Гаравский признается, что, даже находясь в Швейцарии, опасается за свою жизнь.
 
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