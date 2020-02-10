Лукашенко подписал указ о льготах для служивших в армии

Источник материала: Tut.by

10 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве», сообщает пресс-служба главы государства. В указ вошли предложения, которые озвучивались ранее , — об учете срока службы в страховой стаж, льготах при поступлении для отслуживших в армии и др.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Указом определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж , необходимый для определения права на трудовую пенсию.

, необходимый для определения права на трудовую пенсию. Для тех, кто прошел срочную военную службу, службу в резерве, предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения. Кроме того, отслужившие в армии будут иметь преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении после окончания учебы. В год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Члены семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы смогут пользоваться жильем государственного жилищного фонда в общежитиях.

В пресс-службе президента пояснили, что принятие указа позволит повысить социальную защиту лиц, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.

Минобороны опубликовало информацию об «очередном пакет социальных гарантий для тех, кто отслужил в армии» на одной картинке.



Фото: t.me/modmilby

В последнее время в стране разными способами пытаются привлечь молодых людей к службе в армии. Летом прошлого года был принят так называемый «закон об отсрочках» , осенью стали говорить о льготах и скидках , которые хотят ввести для отслуживших в армии, а на прошлой неделе в Беларуси изменились требования к состоянию здоровья призывников.