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В Бресте 71-летнего норвежца, которого обвиняли в приставании к девочке, осудили - но не за то

11.02.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 февраля в Бресте огласили приговор 71-летнему гражданину Норвегии Дагу Вивестаду, которого обвиняли в действиях сексуального характера в отношении заведомо малолетней — а признали виновным только в хулиганстве.


Обвиняемый Даг Вивестад

Суд признал мужчину виновным только в хулиганстве и назначил ему лишение свободы на срок 6 месяцев в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Срок нахождения в СИЗО обвиняемому зачтут в срок исполнения наказания — его засчитывают один к одному дню. Под стражей Даг Вивестад содержится с конца сентября 2019 года.

Родственники потерпевшей девочки от комментариев отказались. «Позорище всей системе», — заявила ее бабушка и сообщила, что «собирается ехать к президенту».

(Будет дополнено).

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Обстоятельства, за которые осудили норвежца, известны со слов родственников обвиняемого, которые уверены в его невиновности.

О задержании норвежца через фейсбук британца Алана Смита первой сообщила племянница Дага Камилла Гледиц. По словам женщины, ее дядя увлекается историей Второй мировой войны. В Брест он приехал с научными целями. 29 сентября он со своим другом Уле Хьякмар Рённевиг встретил в гостинице «Беларусь» девочку примерно десяти лет в сопровождении двух младших братьев. Школьница хорошо говорила по-английски. По словам племянницы, общение дяди с девочкой длилось около двух минут. Жена обвиняемого рассказала «Радыё Свабода», что ее муж поцеловал девочку в щеку:

«В Норвегии это абсолютно нормальный жест, и на это никто не обратил бы внимания. Но он забыл, что он не в Норвегии, и это привело к таким последствиям».

После этого к Дагу и его другу подбежали мужчины. Они их избили и вызвали милицию, написала в своем посте племянница:

«Друга моего дяди отпустили, так как он не был в состоянии остаться под стражей. Избиение вызвало внутреннее кровотечение в мозгу, и его сразу же отправили в больницу по прибытии в аэропорт в Осло».

В Норвегии Уле прооперировали — у мужчины было внутричерепное кровоизлияние, сообщало «Радыё Свабода» со ссылкой на жену обвиняемого.

В ответе МВД гражданину Норвегии Уле говорится, что после проведенной проверки установлено, что невозможно определить степень тяжести телесных повреждений, нанесенных ему, так как сам заявитель отказался от проведения экспертизы. Также в ходе проверки не нашел подтверждения «факт нанесения вам ударов неизвестным лицом».

Интересы обвиняемого в суде представляли два белорусских адвоката. Им помогал их коллега из России Илья Новиков. Его не допустили к участию в процессе, поэтому он выступал в качестве советника. В беседе с TUT.BY Илья Новиков сообщил, что отказ в возбуждении дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений Уле был отменен прокуратурой.

— Спорная ситуация, которую обвинение считает попыткой действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, — поделился своей точкой зрения по поводу уголовного дела Дага Вивестада Илья Новиков, — Он [обвиняемый] это отрицает… Из ресторана, где отмечали свадьбу, выбежали от 8 до 15 человек родственников этой девочки и побили друга обвиняемого — Уле Хьякмар Рённевиг. Они ошиблись. Это важно и говорит о том, что родственники могли ошибаться и в других существенных обстоятельствах: вообще было ли что-то. С моей стороны ситуация выглядит так: эти двое (Уле и Даг) вышли из клуба, девочка подошла к Дагу — и они заговорили по-английски. Дальше Даг выходит из вестибюля к Уле, который стоял на улице. Они ждут такси — и к ним выбегают родственники, которые, видимо, слышали, что к девочке приставал старик. Они бьют Уле — не Дага. Они как минимум в этом неправильно оценили ситуацию, что может говорить о том, что они могли ошибаться и в других вещах.

Титульное фото: pixabay.com

 
Теги: Брест
 
 
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