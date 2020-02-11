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В День юного героя-антифашиста ученики гимназии слушали истории о войне и пополнили ряды пионеров

11.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В День юного героя-антифашиста ученики гимназии слушали истории о войне и пополнили ряды пионеров

Слово «пионер» означает «первый, первопроходец, зачинатель». Когда-то пионерами называли людей, которые открывали земли и страны, принимали на себя главные трудности, чтобы тем, кто пришел вслед за ними, жилось лучше и легче. Юноши и девушки, которые в годы Великой Отечественной войны, не жалея своих молодых жизней, боролись с фашистами, тоже были людьми, принимавшими на себя трудности, а порой и сознательно шедшими на гибель, чтобы защитить свою страну, свой народ от захватчиков.

Сейчас многие страны трактуют историю Второй мировой войны по-своему, в своих интересах. А у нас просто помнят и рассказывают детям истории конкретных людей. В том числе пионеров, которые в годы войны за свои подвиги получили высокие государственные боевые награды. На прошлой неделе поводом их вспомнить стал День юного героя-антифашиста.

В Глуске семерых четвероклассников гимназии пригласили в районный историко-краеведческий музей. Прежде чем повязать ребятам пионерские галстуки, председатель районного совета Белорусской республиканской пионерской организации Светлана Коржнёва рассказала, что за храбрость и героизм на войне тысячи советских детей были награждены орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, медалями за оборону Ленинграда и Москвы, «Партизану Великой Отечественной войны». Четверо пионеров-героев — Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова — удостоены звания Героя Советского Союза.

Рассказ о героических людях, только уже тех, что родились в Глусском районе, продолжила директор музея Наталья Акулич. От нее мальчишки и девчонки узнали о подвигах дважды Героя Советского Союза Степана Шутова, Героев Советского Союза Ульяна Рыбака и Степана Калинковского. 

Алёна ЗМИТРОВИЧ

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Слово «пионер» означает «первый, первопроходец, зачинатель». Когда-то пионерами называли людей, которые открывали земли и страны, принимали на себя главные...
 
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