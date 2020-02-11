Принятие сотрудников на (службу) работу в Следственный комитет Республики Беларусь

Источник материала: Единство

Вы:

- дееспособное физическое лицо мужского пола;

- гражданин Республики Беларусь;

- имеете высшее, среднее специальное юридическое образование;

- психически устойчивы;

- не привлекались к уголовной ответственности;

- хотите связать свою судьбу со службой закону, государству, белорусскому народу.

Мы предлагаем:

- социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников Следственного комитета;

- стабильную заработную плату;

- возможность присвоения специального звания «лейтенант юстиции» или получения класса государственного служащего;

- наличие удостоверения установленного образца с символикой Следственного комитета.

Перечень специальностей и специализаций для трудоустройства в Следственный комитет Республики Беларусь:

- «Право»

- «Государственное управление и право»

- «Судебные криминалистические экспертизы»

Чтобы стать сотрудником Следственного комитета, вам нужно:

- обратиться в управление кадров и идеологической работы управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области;

- заполнить анкету, автобиографию, предоставить копии паспорта (31 и 33 страницы), военного билета (для военнообязанных), трудовой книжки (при ее наличии), диплома с выпиской оценок из учреждения образования, характеристика с последнего места работы (учебы), две фотокарточки размером 3 х 4 см.

Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аранская, д. 1.

Контактные телефоны (управление кадров и идеологической работы): (8-017) 289-38-70; (8-017) 226-17-03; (8-017) 219-04-75; (8-017) 289-37-62.

За получением информации также можете обратиться в Борисовский РОСК: г. Борисов, ул. Рабочий Химик, д. 13, каб. 214, или по телефону (8-0177) 70-89-13.