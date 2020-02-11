Принятие сотрудников на (службу) работу в Следственный комитет Республики Беларусь

Вы:
- дееспособное физическое лицо мужского пола;
- гражданин Республики Беларусь;
- имеете высшее, среднее специальное юридическое образование;
- психически устойчивы;
- не привлекались к уголовной ответственности;
- хотите связать свою судьбу со службой закону, государству, белорусскому народу.
Мы предлагаем:
- социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников Следственного комитета;
- стабильную заработную плату;
- возможность присвоения специального звания «лейтенант юстиции» или получения класса государственного служащего;
- наличие удостоверения установленного образца с символикой Следственного комитета.
Перечень специальностей и специализаций для трудоустройства в Следственный комитет Республики Беларусь:
- «Право»
- «Государственное управление и право»
- «Судебные криминалистические экспертизы»
Чтобы стать сотрудником Следственного комитета, вам нужно:
- обратиться в управление кадров и идеологической работы управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области;
- заполнить анкету, автобиографию, предоставить копии паспорта (31 и 33 страницы), военного билета (для военнообязанных), трудовой книжки (при ее наличии), диплома с выпиской оценок из учреждения образования, характеристика с последнего места работы (учебы), две фотокарточки размером 3 х 4 см.
Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аранская, д. 1.
Контактные телефоны (управление кадров и идеологической работы): (8-017) 289-38-70; (8-017) 226-17-03; (8-017) 219-04-75; (8-017) 289-37-62.
За получением информации также можете обратиться в Борисовский РОСК: г. Борисов, ул. Рабочий Химик, д. 13, каб. 214, или по телефону (8-0177) 70-89-13.