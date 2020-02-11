Объявлен старт конкурса работ творческой молодёжи «Золотое перо «Белой Руси»-2020»

Источник материала: Полесская правда



Конкурс проводится среди учащейся и рабочей молодёжи, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, Интернет-сайтов. Принять участие в нем могут молодые люди в возрасте до 35 лет. Прием работ на районный этап – до 3 апреля.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РАБОТ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО «БЕЛОЙ РУСИ»-2020»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс проводится среди учащейся и рабочей молодёжи, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, Интернет-сайтов в возрасте до 35 лет.

ОРГАНИЗАТОРЫ

РОО «Белая Русь» совместно с Белорусским союзом журналистов при поддержке Министерства образования и Министерства информации Республики Беларусь, а также редакций республиканских СМИ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Конкурс проводится с целью приобщения к деятельности объединения и республиканских/региональных СМИ наиболее талантливых и способных представителей молодежной журналистской среды.

3.2. Задачи конкурса:

популяризация культурно-исторических и духовных ценностей Республики Беларусь;

поощрение и стимулирование творческой и общественной активности молодежи.

НОМИНАЦИИ

Творческие работы на конкурс должны быть предложены в свободной, индивидуально-авторской манере изложения — в жанре эссе (см. приложение 1) — на тему ­­­­«Мифы и легенды Беларуси» (белорусские легенды, предания, мифы о стране, реках, озерах, замках и происхождении городов; о мистических и аномальных местах; сказания о необъяснимом и загадочном — творческие размышления на заданную тему) в четырех категориях:

«Учащийся» (ученики школ, молодые люди, получающие средне-специальное/профессиональное образование) ;

(ученики школ, молодые люди, получающие средне-специальное/профессиональное образование) «Студент» (студенты вузов) ;

(студенты вузов) «Любитель» (работающая молодежь, чья деятельность не имеет отношения к средствам массовой информации (далее — СМИ) ;

(работающая молодежь, чья деятельность не имеет отношения к средствам массовой информации (далее — СМИ) «Профессионал» (сотрудники СМИ).

УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Конкурс работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2020» проводится в 3 этапа.

5.1.1. Первый этап – районный (городской). Районные (городские, районные в городе) организации объявляют о конкурсе, формируют конкурсное жюри. Конкурсное жюри определяет победителя районного (городского) этапа в каждой из категорий. Работы победителей районного (городского) этапа направляются для участия в областном этапе.

Сроки проведения районного этапа:

Прием работ – 3 февраля – 3 апреля 2020 года.

Определение победителей районного этапа – до 17 апреля 2020 года.

5.1.2. Второй этап – областной. Областные, Минская городская организации формируют конкурсное жюри, которое рассматривает работы победителей районного этапа и определяет победителя областного этапа в каждой из категорий. Работы победителей областного этапа направляются для участия в республиканском этапе.

Сроки проведения областного этапа:

Прием работ – до 24 апреля 2020 года.

Определение победителей областного этапа – до 11 мая 2020 года.

5.1.3. Третий этап – республиканский. На республиканский этап конкурса проходят работы-победители областного этапа. Республиканский Совет формирует оргкомитет и конкурсное жюри совместно с Министерством образования Республики Беларусь, Министерством информации Республики Беларусь, ведущими республиканскими СМИ, Союзом писателей Беларуси и Белорусским союзом журналистов.

Сроки проведения республиканского этапа:

Прием работ – до 22 мая 2020 года.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

6.1. На конкурс предоставляются:

сведения об авторе (ФИО полностью; дата рождения; место работы/учебы; домашний адрес; телефон; адрес электронной почты; название конкурсной работы, номинация, к которой относится материал);

печатные материалы объемом до 3 страниц (шрифт Times New Roman, 14 размер шрифта, междустрочный интервал 18 пт);

иллюстративный материал (в формате JPG, с разрешением не менее 1400 пикселей по ширине);

6.2. Работы, не соответствующие требованиям, а также уличенные в плагиате, к участию в конкурсе не допускаются.

6.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право редактировать и использовать конкурсные работы в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием имени автора.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

7.1.Основными критериями определения победителей являются:

соответствие жанровым критериям;

новые, оригинальные методы подачи материала;

художественный уровень произведения.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Подведение итогов республиканского этапа конкурса осуществляет жюри в период до 5 июня 2020 года.Работы-победители этапов будут размещены на сайтах и печатных версиях региональных и республиканских СМИ, а также на сайтах организационных структур РОО «Белая Русь».

8.2. Участники, ставшие победителями, награждаются дипломами и специальными подарками или денежными призами от организаторов конкурса.

8.3. Победители республиканского этапа (по одному победителю в каждой из категорий) награждаются дипломами и денежными призами в размере 10 базовых величин.

8.4. Церемония награждения состоится в сентябре 2020 года, точная дата будет сообщена на сайте организации, а также каждому победителю лично.

8.5. Конкурсные материалы на районный и областной этапы предоставляются на электронные адреса местных оргкомитетов конкурса (адреса определяются на местах самостоятельно) во временные рамки, установленные положением.

8.6. Районные и областные оргкомитеты имеют право учреждать свои специальные номинации.

Справочная информация от организаторов. Что такое жанр эссе?

Многие полагают, что эссе – это обычное сочинение. Однако это не совсем так. Эссе отражает индивидуальные переживания автора, его взгляд на тот или иной вопрос. Оно не дает объективно исчерпывающий ответ на определенный вопрос, зато отражает собственное авторское мнение.

Одна из задач эссе — удивить читателя, произвести на него впечатление. Для этого используются яркие образы, афоризмы, парадоксальные утверждения.

Чтобы правильно написать эссе, следует учитывать специфические черты, которые отличают его от других жанров. Вот самые основные пожелания:

Наличие определенной темы, которая содержит проблему и побуждает читателя к размышлению. Субъективная авторская позиция. Эссе отличает наличие индивидуального взгляда на ту или иную проблему. Разговорный стиль написания. Следует избегать сложных формулировок, слишком длинных предложений. Важно придерживаться непринужденного стиля для установления контакта с читателем. При этом важно не перестараться, превратив эссе в текст, полный сленга. Сарказм и дерзость также могут раздражить, поэтому к юмору нужно подходить аккуратно. Ну а правильный эмоциональный окрас тексту придадут короткие, простые и понятные предложения. Подробный анализ проблемы. Собственную точку зрения необходимо аргументировать, опираясь на факты. Относительная краткость изложения. Эссе изначально отличается небольшим объемом. Свободное построение. Эссе носит характер изложения, который не вписывается в какие-то определенные рамки. Построение подчиняется своей логике, которой придерживается автор, стремясь рассмотреть проблему с разных сторон. Логика изложения. Несмотря на свободную композицию, эссе в идеале должно обладать внутренним единством. Поэтому, закончив текст, перечитайте его и убедитесь в сохранении логики изложения на протяжении всего своего повествования.

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