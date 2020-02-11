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Год назад ученик столбцовской школы убил учительницу и 11-классника. Что мы знаем о его мотивах

11.02.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ровно год назад эта трагедия потрясла Беларусь. 15-летний ученик столбцовской школы Вадим М. пришел на занятия и напал с ножом на учительницу истории Марину Пархимович. Убив ее и ранив двух одноклассников, он отправился в соседний кабинет, где набросился на 11-классника Александра Романова. Саша умер на глазах у своего отца. Ему было 17 лет. Погибшей Марине Пархимович — 50. Суд над Вадимом М. прошел в закрытом режиме. Зачем он совершил это преступление, так и осталось неясным. Общественности его мотив объяснили скупой фразой «из хулиганских побуждений».


11 февраля 2019 года. Школа в столбцах. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что произошло в тот день и после?

11 февраля в прошлом году выпадало на понедельник. Убийство в Столбцах произошло рано утром. Как потом расскажет следствие, ученик 10-го класса Вадим М. пришел в школу в 7.40, оставил у своей парты портфель, вышел из класса и вернулся туда, чтобы напасть на учительницу истории Марину Пархимович. За преподавателя попытались вступиться два одноклассника — Владислав Цвирко и Руслан Шутько. Они получили ранения и попали в реанимацию. Марина Пархимович умерла прямо в классе, у своего учительского стола.

После этого Вадим М. выбежал из класса, зашел в другой кабинет, дошел до последней парты и напал на Александра Романова. По словам Сергея Романова, отца Саши, его сын был ранен в сонную артерию.

Задержали Вадима спустя два часа — все это время он скрывался в подъезде жилого дома. С собой у него был нож, которым он убил двух человек. В рюкзаке у него обнаружили молоток, а при личном обыске — дымовые шашки и петарды. Так хронологию тех событий описывал Следственный комитет.


Марина Пархимович работала учительницей в Столбцах 28 лет. Фото: ВКонтакте / паблик СШ № 2 в Столбцах

О погибшей учительнице ее бывшие ученики отзывались самыми теплыми словами. Сашу Романова описывали как очень целеустремленного и дружелюбного человека. О нападавшем Вадиме говорили, что он был спокойным и бесконфликтным, хорошо учился и не имел проблем с поведением. Никто не мог поверить, что он способен на такое преступление. Оттого мотив — что двигало подростком — вызывал вопросы у многих.


Саша Романов с отцом. Он увлекался историей, мотоциклами, иностранными языками, мечтал поступить в польский университет. Фото из личного архива семьи Романовых / с сайта «Наша Ніва»

Согласно результатам медицинского освидетельствования, в момент совершения преступления подросток не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Около месяца Вадим М. находился в РНПЦ психического здоровья. Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза дала заключение, что он в полной мере мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

1 марта, отвечая на вопросы TUT.BY, глава Следственного комитета Иван Носкевич обмолвился, что перед окончанием следствия «мы обязательно обнародуем все, что знаем, все, что выявили», чтобы предотвратить подобное в будущем. Однако подробностей о мотиве мы так и не узнали.

Погибших Марину Пархимович и Александра Романова похоронили 13 февраля.


11 февраля 2019 года. С погибшим Сашей Романовым простились в церкви Святой Анны. Фото: Юлия Соколовская, TUT.BY

Что изменилось в системе образования за этот год?

На следующей день после трагедии Министерство образования заявило: во всех школах будут усилены меры безопасности.

25 февраля — «за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей» — министр образования Игорь Карпенко получил выговор от президента.

11 марта министр подписал приказ, который утвердил примерную инструкцию, как должна быть организована система безопасности в школах. Например, Минобразования предлагало ввести должность охранников и заместителей директора по безопасности. Учителям и ученикам полагалось приходить на занятия не раньше, чем за полчаса, и покидать ее не позже, чем через 30 минут после окончания уроков. Попасть в школу в нерабочее время можно было только на основании докладной записки.

На следующий же день этот приказ раскритиковал Александр Лукашенко. Должностей охранников и заучей по безопасности в школах так и не появилось.


28 августа 2019-го стало известно об увольнении директора школы № 2 Оксаны Лось. Уговорить ее остаться пришло около сотни родителей и бывших выпускников. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В августе в Столбцовской средней школе № 2 сменился директор. Оксана Лось, которая проработала в ней 22 года, из них шесть — директором, неожиданно для всех уволилась. Родители учеников были уверены, что ее к этому решению подтолкнули: все лето она готовила школу к новому учебному году, а потом вруг заявила о своем увольнении, сказав, что «так надо». Вслед за директором из школы ушла и ее заместитель. Родители школьников собирали подписи за возвращение Оксаны Лось в школу и даже грозились прийти на первосентябрьскую линейку с плакатами «Верните нашего директора». Но в итоге линейка прошла спокойно.

Мотив преступления не узнали даже родственники убитых, которые были на суде

Следствие по делу об убийстве и покушении на убийство завершилось в июле 2019-го. Вот что о мотивах подростка сообщил Следственный комитет:

— Обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину. В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-го класса. Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия.

Вадим М. обвинили в убийстве двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений и особо злостном хулиганстве. Свою вину он признал частично.


19 августа 2019-го. Вадим М. во время суда. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дело Вадима М. рассматривал Минский областной суд, но делал это в выездном режиме — в здании районного суда в Столбцах. Заседания было решено проводить в закрытом режиме, хотя родственники погибших настаивали на открытости процесса. Свое решение суд объяснил так: во-первых, на момент совершения преступления обвиняемому было меньше 16 лет, во-вторых, в материалах дела содержались сведения о состоянии здоровья Вадима, которые составляли врачебную тайну.

Процесс над подростком начался 19 августа. Разбирательство вел судья Сергей Епихов. 13 сентября он огласил приговор: 13 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме этого, родители Вадима М. должны выплатить родным убитой учительницы 110 тысяч рублей. Также с них взыскали около 10 тысяч рублей судебных издержек.


19 августа 2019-го. Сестра, муж и сын погибшей Марины Пархимович идут к зданию суда. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После суда сын убитой, Артем Пархимович, заявил, что не поверил в раскаяние Вадима М.

— На словах можно сказать что угодно. Но я не верю, что он раскаивается. Он считает себя жертвой. Мы потеряли действительно достойных людей, а он остался жить. Как оказалось, беспричинно убил людей. Что ему помешает выйти через 13 лет и снова совершить преступление?

После оглашения приговора прокурор Егор Ситник лишь добавил, что суд согласился со всеми аргументами обвинения, а о мотивах преступления рассказал уже известное — «из хулиганских побуждений».

По словам родственников погибших, для них самих мотивы преступления даже после суда не стали более понятными. Связанные подпиской о неразглашении, они не могут сказать ничего большего.

Сейчас одноклассники Вадима М. и коллеги погибшей Марины Пархимович лишь говорят, что у подростка не было с ней никакого конфликта, а с Сашей Романовым он не пересекался и не был знаком.


Одноклассники Саши Романова несут его портрет во время похорон. 13 февраля 2019 года. Фото: Юлия Соколовская, TUT.BY

«Что-то вызвало приступ агрессии, и он реализовал ее, убив учительницу и старшеклассника»

Тихий, спокойный, вменяемый подросток убил 11-классника и его учительницу. Объяснить произошедшее с точки зрения психиатрии белорусские специалисты, к которым TUT.BY обращался за комментариями, отказываются даже спустя год. Пояснить некоторые моменты согласился российский психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Виноградов.

— Сегодня на психику подростков воздействует множество негативных факторов. Это и школа, и фильмы ужасов со сценами убийства и насилия, которые телевизионщики выливают на них огромными ушатами. В конкретно этой ситуации нам важно знать, в какой семье рос подросток, какой у нее был интеллектуальный уровень.

Если ребенок растет в интеллектуальной семье, родители уделяют ему хоть какое-то внимание, то они понимают, что происходит в голове и душе ребенка.

А здесь, возможно, мама и папа были заняты своим трудом, поэтому, предполагаю, никаких специальных разговоров, что хорошо, а что — плохо, они не вели. Им нужно было выживать и зарабатывать деньги. Это сегодня большая проблема. Дети в семье не получают того, что должны были бы получать: оценку фильмам, которые смотрит ребенок, его друзьям, если они есть, или его одиночеству, если друзей нет. Иначе ребенок живет сам по себе, и что у него закладывается в душе, родителям неизвестно.

Тогда он растет под влиянием разных «ужастиков» и берет оттуда для себя самое плохое и агрессивное. Агрессия — это бич молодежи. Конфликты, драки, убийства, изнасилования — все подобные преступления сместились в молодежную среду. Они были и раньше, но не в таком количестве и не с таким размахом.


Цветы у ворот средней школы № 2 в Столбцах. Их несли и на следующий день, 12 февраля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению профессора Виноградова, перспективы у Вадима М. пессимистичные.

— Все малолетние преступники не боятся приговора. Опытный преступник, если он уже сидел, знает, что его ждет в колонии, поэтому ведет себя иначе. А подростки не осознают, что такое — находиться в колонии 13 лет. Подойдет возраст, его переведут во взрослую колонию. Перспективы, на мой взгляд, здесь плохие. Мальчик войдет в криминальный мир полностью.

— Возможно ли, что подросток, не имея открытых обид или конфликтов, пойдет на убийство?

— Его что-то подтолкнуло на это преступление. Что — вы не знаете, а я могу только гадать в голове на кофейной гуще. Но что-то вызвало приступ агрессии, и он реализовал ее, убив учительницу и старшеклассника. Что-то в душе у него зрело. Сказать «что» я не могу. Но были какие-то спусковые механизмы. И всю свою психологическую недостаточность он компенсировал тяжким преступлением.

 
 
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Ровно год назад эта трагедия потрясла Беларусь. 15-летний ученик столбцовской школы Вадим М. пришел в школу и напал с ножом на учительницу истории Марину Пархимович....
 
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