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Вот сколько в Минске работающих мусоропроводов, а сколько уже заварили

11.02.2020 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице больше 9 тысяч действующих мусоропроводов. Как продвигается работа по их консервации, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2015—2017 годах в домах на обслуживании районных ЖКХ законсервировали 2609 мусоропроводов. В 2018-м — 893. В 2019 году — 284. Это данные Минского городского жилищного хозяйства.

Сегодня насчитывается 9177 действующих мусоропроводов. Специалисты районных ЖКХ и ЖЭУ продолжают проводить собрания и поквартирные опросы, разъясняют преимущества консервации. Среди доводов — отсутствие в подъезде неприятного запаха, насекомых и грызунов, чистоты на площадках возле загрузочных клапанов, а еще в том, что жители домов с действующими мусоропроводами платят за обращение с твердыми коммунальными отходами больше, чем те, у кого они не работают или их не было изначально.

— Есть нюанс, — обращает внимание главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Кира Кондратьева. — Если после консервации ствола принято решение, что жильцы будут выбрасывать мусор в контейнер, который остается в мусорокамере в свободном доступе, то оплачивают услугу по повышенному тарифу. Потому что работники жилищной службы по-прежнему выкатывают контейнер для разгрузки и занимаются уборкой мусороприемной камеры. Эти затраты закладываются в тариф. В городе есть примеры реализации такого варианта — либо в домах, возле которых установить контейнерную площадку не позволяют стесненные условия, либо по инициативе жильцов, чтобы не нести пакеты с отходами далеко от подъезда.

Активно заваривать мусоропроводы начали в 2015 году. Взять и запретить их на законодательном уровне нельзя — это общедомовое имущество в долевой собственности жильцов. Чтобы заварить мусоропровод в подъезде, нужно согласие не менее 50% собственников (нанимателей) квартир. Они же оплачивают работы по консервации, включая прочистку и дезинфекцию ствола. Есть и еще условие: контейнерная площадка должна быть обустроена на расстоянии не менее 15 метров от окон жилых домов и иметь удобные подъезды для спецтехники. Найти подходящее место довольно проблематично в кварталах старой застройки с небольшими дворовыми территориями. Расходы по строительству площадок берут на себя жилищные организации.

Напомним, в Беларуси есть города, где уже давно полностью отказались от мусоропроводов и успешно сортируют мусор. К примеру, Гомель первым из областных центров еще в 2013 году полностью отказался от мусоропроводов. В Гродно последний был заварен в 2017 году.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В 2015-2017 годах в домах на обслуживании районных ЖКХ законсервировали 2609 мусоропроводов. В 2018-м - 893. В 2019 году - 284. Это данные Минского городского жилищного хозяйства.
 
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