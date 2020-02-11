 «КРИЧАЛ, ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ СЕБЯ, И НЕ МОГ» Дадим Максиму шанс заново научиться говорить слово «мама»

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Максиму Савчицу 5 лет. Он уже произносил первые слова, когда после года жизни у него резко начал падать слух. Всего за несколько месяцев ребенок стал полностью глухим. Малыш замкнулся в себе, постепенно пропали слова и интерес к миру. Максиму поставили имплант на одно ушко, но несмотря на это, мальчик даже спустя 3 года различает звуки только по губам, не понимает речь, и до сих пор не разговаривает. Максиму сейчас очень нужна ваша помощь.

– После годика мы начали замечать, что на музыкальные игрушки он реагирует, только когда на них загораются лампочки, оборачивается лишь в ответ на громкие звуки, – вспоминает мама Максима, Мария. – За несколько месяцев Максим полностью лишился слуха и очень изменился сам: эмоционально отдалился, замкнулся в себе, перестал интересоваться окружающим миром.

Проведенное под наркозом исследование КСВП показало, что у Максима потерян слух на оба ушка. Его диагноз: двусторонняя нейросенсорная потеря слуха/глухота). В 2 годика ему установили кохлеарный имплант, и родители верили, что все будет хорошо.



– Как только Максим привык к аппарату, мы сразу начали ездить к сурдопедагогу, чтобы наверстать упущенное время, – рассказывает Мария. – Мы ждали, что ребенок начнет развиваться, но никакого продвижения вперед не было. А потом у него начались эмоциональные всплески. Без видимой причины он начал кричать, пищать. Мы не понимали, что происходит, и никто не давал ответа. Теперь мы знаем: он снова не слышал, кричал, чтобы услышать себя, и не мог.

Родители отвезли Максима в Варшаву в международный центр слуха и речи «Мединкус». Там был зафиксирован дефект процессора, который по возвращении был отдан в ремонт.

– Когда мы вернулись в страну, нас обвинили в том, что мы сами сломали аппарат. Но это неправда, – рассказывает Мария. – Мы ухаживали за ним, берегли изо всех сил, ведь этот аппарат – это ушко нашего сына, слух нашего сына, самое дорогое что у нас есть – его единственная возможность слышать.

Аппарат чинили несколько месяцев, но даже когда вернули – улучшений не последовало.

– «Мама, папа, баба, – это были первые слова Максима, которые он начал говорить в годик. И пока что, несмотря на реабилитации и кохлеарный имплант – это были его единственные слова за все эти 5 лет.

О Максиме

Максим добрый, хороший мальчик. Любит общаться, играть с детьми. Но дается ему это не легко.

– Он очень активный и любит подвижные игры, догонялки, – рассказывает Мария. – Но как-только игра требует речевого взаимодействия, он замыкается, теряется, не понимает, что от него хотят. Детки в нашей группе в садике очень отзывчивые, они ему помогают во всём, стараются как-то объяснить, подсказать.

Чтобы понимать хоть что-то, Максим читает по губам и смотрит на жесты.

– Максим не распознает звуки, но может считать звук по губам. Это очень заметно на реабилитационных занятиях, – говорит Мария. – Он всегда смотрит на лицо, когда наш сурдопедагог, Якусик Татьяна Афанасьевна, произносит звук, и только потом подбирает к нему картинку. Но стоит закрыть губы и произнести тот же звук, он не распознает его, будет делать наугад, путаться. Но даже это – наше достижение.

За все это время мальчик так и не продвинулся в развитии. Через 2 года его ждет школа. Но какая это будет школа, зависит сейчас от нас.

– Максим пришел ко мне на занятия 3 месяца назад. Он очень старательный и сообразительный мальчик, – рассказывает Татьяна Афанасьевна Якусик, сурдопедагог Максима. – Он отлично выполняет все логические задания, не связанные с речью. И он слышит все звуки. Слышит, но не различает их. Он может распознавать звуки визуально, по губам.

Родители и сурдопедагоги занимались с Максимом с 2 лет, сейчас ему 5, но несмотря на усиленные занятия, прогресса в его речевом развитии и слуховом восприятии по-прежнему нет. Его шанс – это установка кохлеарного импланта на второе ухо.

– Ждать больше нельзя, – говорит Татьяна Афанасьевна. – Чем ребенок старше – тем сложнее ему справиться. Ведь когда делают вторую операцию – процесс реабилитации опять начинается с нуля. Ребенок заново учится слышать звуки, учится калибровать их, сводить с обеих сторон воедино. Это очень большая и сложная работа.

До школы Максиму осталось 2 года, и, если ему не помочь, он пойдет в специализированную школу вместе с неслышащими детьми, хотя у него стоит имплант, и он слышит всё.

– Закройте один глаз, – объясняет Татьяна Афанасьевна. – Вы же видите, правда? А теперь скажите, Вам этого достаточно? У Максима слышит только одно ушко, но даже с ним он не различает звуков, не понимает речь, не может научиться говорить. Со вторым ушком у него появиться шанс.



О помощи

Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь Максиму! Он нуждается в приобретении системы кохлеарной имплантации (импланта «SYNCHRONY» и аудиопроцессора «SONNET»), стоимостью 23500 евро (55116 бел. руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на 29.01.2020). Операция будет проведена бесплатно в Гродненской областной клинической больнице. Вы можете помочь ребенку, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Савчицу Максиму:



1. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Максим ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Максим 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

4. USSD-запрос для абонентовlife:), МТС.

Для абонентов оператора связи МТС. Набирая номер *222*24# (вызов), вы пожертвуете 2 рубля*.

* Обращаем ваше внимание на то, что сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 0,30 руб. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 0,04 руб. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб*.

*Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения пожертвования на балансе номера должна быть сумма, не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!

