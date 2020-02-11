«Вопрос с ночевкой решали сами». Из-за урагана пассажиры «Белавиа» застряли в Мюнхене

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась Анастасия Маркевич. В понедельник, 10 февраля, она должна была вылететь из Мюнхена в Минск на самолете «Белавиа». Но из-за урагана в Германии, говорит собеседница, рейс отменили. «Только часов через семь нам раздали ваучеры на еду, — продолжает Анастасия. — Ночевала я в гостинице в соседнем городе. Компенсировать оплату за проживание, сообщили, никто не будет».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рейс, которым собиралась лететь Анастасия, должен был вылететь из Мюнхена в 13.15. В аэропорт белоруска приехала к 12.00.

— Я прошла регистрацию, сдала вещи в багаж и уже стояла на гейте, когда узнала, что из-за погоды в ближайшие три часа мой самолет никуда не полетит, — возвращается к тем событиям Анастасия. — К пассажирам никто из представителей «Белавиа» не вышел.

По словам Анастасии, пассажиры пытали получить помощь от кого-то из офиса «Белавиа», но безрезультатно. Только к семи вечера, говорит, к ним вышел сотрудник (как они поняли, это был работник аэропорта) и раздал ваучеры на еду.

— Нам сообщили, что наш самолет вылетит в девять вечера, но потом представитель аэропота сказал, что рейс перенесли на вторник, — вспоминает собеседница. — Аэропорт работает до десяти. Нам сказали, не улетели мы из-за погоды, поэтому вопросы с ночевкой нужно решать самим. Хорошо, что у меня были деньги. Я поехала в гостиницу в соседний город. Деньги за нее мне никто не вернет.

Рейс, продолжает собеседница, перенесли на вторник на 9.30 по местному времени. Представитель аэропорта сказал, что утром пассажиры смогут вылететь в Минск по неиспользованным билетам.

— Забрать на ночь вещи из багажа пассажирам не разрешили, — рассказывает Анастасия. — Предупредили, если мы это сделаем, то не сможем воспользоваться билетами, по которым должны были полететь в Минск.

Утром во вторник Анастасия, а с ней еще шесть пассажиров ее рейса, снова приехали в аэропорт.

— На паспортном контроле нам сказали поменять посадочные талоны. Сотрудники аэропорта говорят, что не знают, как это сделать, — не скрывает эмоций девушка. — Наши вещи в багаже. До рейса остается 15 минут, нам снова выдали ваучеры на еду. Видимо, в это время мы снова не летим.

В пресс-службе «Белавиа» пояснили: из-за погодных условий рейс, который 10 февраля следовал из Минска в Мюнхен, не получил разрешения на посадку в аэропорту назначения. Диспетчеры направили самолет во Франкфурт.

— Из-за циклона «Сабина» и сильного бокового ветра работа аэропорта «Мюнхен» была приостановлена. Прилеты и вылеты отменены, работа хендлинговых служб, отвечающих за багаж, была прекращена, — поясняют ситуацию в пресс-службе авиаперевозчика. — В связи с полной загрузкой гостиниц Мюнхена пассажиров, ожидающих рейс в Минск, не удалось разместить в отеле, но были предоставлены ваучеры на питание.

Пассажирам, которые вынужденно оказались в аэропорту Франкфурта, был предоставлен трансфер, гостиница и питание.

— Ожидается, что самолета авиакомпании «Белавиа» вылетит из Франкфурта в Мюнхен в 11.00 по белорусскому времени (разница у нас 2 часа. — Прим. TUT.BY). Авиакомпания «Белавиа» приносит свои извинения за доставленные неудобства и делает все, чтобы полеты проходили безопасно.