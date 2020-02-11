Служба занятости информирует

Источник материала: Единство

- трудоустройству, на имеющиеся у нанимателей свободные рабочие места и вакансии (тел. 73-94-69, 73-92-32, 73-92-24);

- организации временной занятости, путем участия в оплачиваемых общественных работах (тел. 73-94-69);

- бесплатному обучению по профессиям, востребованным на рынке труда: водитель погрузчика, рамщик, маляр, оператор котельной, слесарь-сантехник, контролер-кассир, парикмахер, повар, продавец, слесарь механосборочных работ, сортировщик вторичного сырья, тракторист, швея, курсы «Предпринимательская деятельность» (тел. 73-93-24);

- содействию в переселении безработных и членов их семей в другую местность на новое место жительства и работы с выплатой денежных средств (тел. 73-92-24);

- содействию безработным в организации предпринимательской деятельности с выделением безвозмездной субсидии (тел. 73-92-32).

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Борисов, ул. 8 Марта, 1, кабинеты 3, 6, 7, 8.