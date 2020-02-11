Четверо кубинцев пытались пересечь границу на такси. Не получилось

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники 7 февраля остановили около деревни Гиновичи такси. Оказалось, что внутри машины, помимо водителя, находились четверо кубинцев, которые собирались незаконно пересечь границу, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by, носит иллюстративный характер

С водителем такси незаконные мигранты общались при помощи мобильного приложения. Они объяснили гродненцу, что им надо попасть к границе с Польшей. Таксист заказ принял.

Госпогранкомитет же напоминает, что за содействие нарушителям границы предусмотрена административная ответственность - штраф до 50 базовых величин, но с начала года это уже третий случай, когда таксисты соглашаются помочь нелегалам.

В этот же день пограничники около деревни Новая Руда остановили автомобиль, в котором находился 32-летний гражданин Турции. Он собирался незаконного попасть в Литву, а затем обосноваться в одной из стран Европы.

Сейчас иностранцы находятся в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Нарушителям грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.