ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четверо кубинцев пытались пересечь границу на такси. Не получилось

11.02.2020 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники 7 февраля остановили около деревни Гиновичи такси. Оказалось, что внутри машины, помимо водителя, находились четверо кубинцев, которые собирались незаконно пересечь границу, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: gpk.gov.by, носит иллюстративный характер

С водителем такси незаконные мигранты общались при помощи мобильного приложения. Они объяснили гродненцу, что им надо попасть к границе с Польшей. Таксист заказ принял.

Госпогранкомитет же напоминает, что за содействие нарушителям границы предусмотрена административная ответственность - штраф до 50 базовых величин, но с начала года это уже третий случай, когда таксисты соглашаются помочь нелегалам. 

В этот же день пограничники около деревни Новая Руда остановили автомобиль, в котором находился 32-летний гражданин Турции. Он собирался незаконного попасть в Литву, а затем обосноваться в одной из стран Европы.

Сейчас иностранцы находятся в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Нарушителям грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские пограничники 7 февраля остановили около деревни Гиновичи такси. Оказалось, что внутри машины, помимо водителя, находились четверо кубинцев, которые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Избивший директора гомельского кафе минчанин сам пришел в милицию с повинной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика