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Избивший директора гомельского кафе минчанин сам пришел в милицию с повинной

11.02.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подозреваемый в избиении директора гомельского кафе THE BOX 99 задержан, сообщили в СК. Он пришел в милицию с повинной.


Задержанному 43 года, он из Минска. Мужчина сам пришел в милицию.

Кто был с ним в кафе, тоже известно — это 42-летний житель столицы. Сейчас по делу онт проходит свидетелем.

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Напомним, инцидент произошел вечером 8 февраля в гомельском кафе THE BOX 99. Двое мужчин зашли в заведение, заказали пиццу, затем подсели к посетительницам.
Девушки не хотели общаться с мужчинами, те стали к ним приставать. За них вступился директор кафе — и был избит на крыльце заведения. У 49-летнего пострадавшего серьезная черепно-мозговая травма.

 
Теги: Минск
 
 
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Подозреваемый в избиении директора гомельского кафе THE BOX 99 задержан, сообщили в Следственном комитете. Он явился в милицию с повинной.
 
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