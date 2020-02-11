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Избивший директора гомельского кафе минчанин сам пришел в милицию с повинной
11.02.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подозреваемый в избиении директора гомельского кафе THE BOX 99 задержан,
Задержанному 43 года, он из Минска. Мужчина сам пришел в милицию.
Кто был с ним в кафе, тоже известно — это 42-летний житель столицы. Сейчас по делу онт проходит свидетелем.
Напомним,
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Подозреваемый в избиении директора гомельского кафе THE BOX 99 задержан, сообщили в Следственном комитете. Он явился в милицию с повинной.
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