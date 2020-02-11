Избивший директора гомельского кафе минчанин сам пришел в милицию с повинной

Источник материала: Tut.by

Подозреваемый в избиении директора гомельского кафе THE BOX 99 задержан, сообщили в СК. Он пришел в милицию с повинной.





Задержанному 43 года, он из Минска. Мужчина сам пришел в милицию.

Кто был с ним в кафе, тоже известно — это 42-летний житель столицы. Сейчас по делу онт проходит свидетелем.

Напомним, инцидент произошел вечером 8 февраля в гомельском кафе THE BOX 99. Двое мужчин зашли в заведение, заказали пиццу, затем подсели к посетительницам.

Девушки не хотели общаться с мужчинами, те стали к ним приставать. За них вступился директор кафе — и был избит на крыльце заведения. У 49-летнего пострадавшего серьезная черепно-мозговая травма.