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В Гомеле за показ муляжа гранаты и неисправного пистолета во время конфликта мужчина получил 8 лет «строгача»

11.02.2020 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весной прошлого года в одном из гомельских дворов произошел конфликт. Мужчина из Брестской области продемонстрировал жителю Гомеля неисправный пистолет и муляж гранаты — и в итоге мужчина получил 8 лет колонии строгого режима. Подробности сообщает «Радио Свобода».


21 апреля 2019 года житель Яново, сварщик Владимир Мельников, гостил у родственников в Гомеле. На улице у него возник конфликт с местным жителем Валерием Сталовичем и его приятелем.

«Я не подал им руки. Сталович, который работает адвокатом, начал угрожать, что я еще не знаю, кто он такой, и он позвонит „морозовцам“ и со мной разберутся. Я испугался, побежал в свой автомобиль и взял пневматический, причем неисправный, пистолет и муляж гранаты — чтобы как-то защитить себя от возможной встречи с бандитами», — объяснял в суде обвиняемый.

Тем временем, знакомый Сталовича позвонил ему и предупредил, что Мельников ищет его с пистолетом и гранатой в руках. Сталович вызвал милицию.

Милиция провела проверку и не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. В июне 2019-го Владимир Мельников получил ответ, что в его действиях нет состава преступления. А в июле 2019-го заместитель прокурора Гомеля Вячеслав Сталович (родной брат потерпевшего адвоката. — Прим. «РС») вынес постановление отменить предыдущее постановление — и направил матриалы на новую проверку.

Еще через месяц прокурор Гомельской области Виктор Морозов вынес постановление «об отмене решения об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении материалов на новую проверку»: «Процессуальное решение прокуратуры Гомеля принято необоснованно», — решил областной прокурор.

Но в итоге уголовное дело по статье «Злостное хулиганство» завели — и Мельникова ждал суд.

На суде обвинение звучало таким образом, что Мельников не просто держал в руках или демонстрировал пистолет и гранату, а направлял оружие в сторону адвоката и его приятеля.

Гособвинитель просил лишить жителя Яново свободы на 9 лет, объясняя это тем, что Мельников ранее был судим за кражи и грабеж, а потому это преступление — рецидив.

Владимир Мельников отметил в последнем слове, что действительно был ранее судим, но отбыл срок, не имел нарушений, освободился досрочно. 9 последних лет он отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, не имел никаких замечаний. Также он обратил внимание, что не мог никому причинить вред неисправным пневматическим пистолетом и муляжом гранаты.

Адвокат обвиняемого сообщила, что считает приговор несправедливым и слишком суровым. По ее мнению, в суде не нашли доказательств вины Владимира Мельникова в инкриминируемом преступлении.

 
Теги: Гомель
 
 
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Адвокат обвиняемого сообщила, что считает приговор несправедливым и слишком суровым.
 
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