Годовщина трагедии в школе, дела с нефтью, недовольные зарплатой и имя для вируса - все за вчера

Жертвами коронавируса становится все больше людей. Вчера вирусу дали название. Тем временем в «Великий камень» в Минске из Китая начинают возвращаться сотрудники. Всех отправляют на двухнедельный карантин. Чтобы люди не чувствовали себя в изоляции, руководители отделов привозят им продукты: оставляют у порога, а сотрудник потом забирает. А вот в Санкт-Петербурге женщина сбежала из-под карантина в больнице (врачи обратились в полицию), а круизное судно несколько стран не пустили в свои порты (лайнер уже две недели в море, там более 2500 людей). Вирус никому не дает покоя: наши туристы застряли в Китае, не могут выехать. Там проблема и в сроках пребывания в стране, и в отсутствии денег на билет на самолет. Рассказываем, что еще происходило во вторник.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Год назад в Беларуси случилась огромная трагедия. В столбцовской школе ученик с ножом напал на учительницу и школьников. 50-летняя женщина и 11-классник погибли. Нападавшего задержали, потом было следствие, суд и приговор. Но мотив до сих пор остается неясным — звучало только «из хулиганских побуждений».
По словам родственников погибших, для них самих мотивы преступления даже после суда не стали более понятными.
Вот и первые недовольные расчетом зарплаты по новым правилам. К нам обратились бюджетники из детской школы в Гомеле. Говорят, январские заработки оказались заметно меньше, чем декабрьские. В некоторых случаях разбежка составляет до 250 рублей. Люди уже написали в Администрацию президента и Комитет госконтроля. Напомним, что раньше власти предупредили руководителей бюджетных организаций о личной ответственности за падение зарплат.
С начала этого года два наших НПЗ работают на минимальной загрузке. Долгосрочных договоренностей по нефти у страны пока нет. Из РФ в Беларусь в январе экспортировано в четыре раза меньше, чем ожидалось. Вчера стало известно, что Беларусь начала забор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» для переработки на НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Если у вас еще остались вопросы о том, что же все-таки будет с поставками нефти в Беларусь, о чем договорились с Россией, что будет с ценами на топливо, то вам обязательно надо прочитать этот материал. Разложили все по полочкам.
По картам рассрочки меняются сроки возврата потраченных на покупки денег без уплаты процентов. Сроки существенно сокращаются. Что будет дальше?
Больше остроты, оперативности и собственного контента ждет президент страны от госСМИ. Об этом он заявил вчера руководителям медиа. На совещании обсудили необходимость канала наподобие Euronews и строительство медиацентра. Президент сказал, что людям нужны короткие новостные сообщения, а не длинные итоговые передачи.
Правительство подвело итоги социально-экономического развития за 2019 год. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание, что удалось решить важнейшие задачи, рассказал про зарплаты и ВВП. При этом эксперты отмечают, что экономика хромает в половине регионов, и объясняют, почему лучше не станет. Тем временем год для белорусов начался с продуктовой инфляции. Какие товары больше всего подорожали?
Помните, какое громкое событие произошло в Минске в этот день пять лет назад? Во Дворце независимости собрались лидеры Германии, Франции, России и Украины, чтобы разрешить ситуацию на Донбассе. Встреча длилась 18 часов. Вспоминаем, как это было.
Экс-боец СОБРа, рассказавший об убийстве оппозиционных политиков 20 лет назад в Беларуси, рассказал, где он находится. Мужчина попросил политубежище.
Семья президента США Дональда Трампа, а точнее его зять и сват связаны с Новогрудком. Основатель и куратор новогрудского Музея еврейского сопротивления Тамара Вершицкая в конце января встретилась в Нью-Йорке с американским миллиардером и сватом Трампа Чарльзом Кушнером. Он несколько раз приезжал в Беларусь, ведь история его семьи неразрывно связана с белорусским городом. Как прошла встреча?
Мы поговорили с первыми выпускниками Лицея БГУ. Это что-то невероятное: все рассказывают о шикарной атмосфере, драйве, уважении и лицейском духе, который не покидает до сих пор, а ведь прошло уже 30 лет. Выпускники лицея многого добились в жизни. Все рассказывают, что в лицее они научились и полюбили учиться. Очень атмосферная статья получилась, обязательно почитайте, получите массу положительных эмоций.
Жители еще одной многоэтажки жалуются на то, что в доме пошли трещины. Говорят, что сквозит из них ужасно. Судя по фотографиям, трещин много. Жители говорят, что никто им не хочет помочь. А вот в товариществе собственников и в «Минскстрой» утверждают, что не было обращений. Рассказываем подробнее. Жалуются и жители других домов, но уже не на трещины, а на расширение дороги (все ради подъезда к «БК-Капитал» на Октябрьской площади). А кто-то ни на что не жалуется и наслаждается арочными окнами в своей квартире. Вся эта красота находится в Минске, да еще и в довольно новом доме.
Прекрасный мальчик Даник живет в Орше. У него гипоплазия дисков зрительных нервов обоих глаз, на сто тысяч рожденных детей такой диагноз есть у двух-трех. Полное излечение Даника невозможно. Но благодаря лечению можно развить зрительный нерв — и у него будет хоть какое-то зрение, а не полная темнота. Его бабушка делает все возможное, чтобы внук мог развиваться.
«Минсктранс» выступает против внедрения системы оплаты проезда банковскими картами во всем наземном транспорте Минска. Перевозчик ссылается на то, что она не дает полные и достоверные данные о транзакциях. Компания, которая разрабатывала эту систему, как и банк, который ее обслуживает, возражают, мол, потеря данных может произойти только при неправильной эксплуатации. Пока стороны спорят, пассажиры нервничают.
Информация для тех, кто сейчас учится в автошколе. Учитесь хорошо, чтобы сдать все с первого раза. Ну, во-первых, за пересдачу надо платить. А, во-вторых, теперь пересдать вождение можно только на автомобиле ГАИ. И помните, что на дороге надо быть предельно внимательным. Смотрите, какая история со счастливым концом произошла во Франции: белорусский водитель фуры смог остановить несущуюся легковушку. Оказалось, что водитель уснула за рулем. А могло бы закончиться все очень трагически.
В начале Великой Отечественной войны ряд экспонатов и документов из музеев, архивов, институтов Беларуси были эвакуированы на территорию России. Депутат Игорь Марзалюк заявил, что было бы правильно вернуть их на родину. Что было вывезено?
О СПОРТЕ
Чешка Ленка Бартакова играет в минских «Цмоках». Девушка второй сезон проводит в Беларуси. За это время она поняла, что Минск очень европейский город, так и не смогла выучить русский (поход в продуктовый магазин каждый раз становится для нее челленджем). И девушка никак не встретит в нашей стране парня, которого бы посчитала красивым. Основное, чего ей не хватает в Беларуси, — это солнца (эх, Ленка, нам тоже).
Какая интересная позиция у главного тренера сборной Беларуси по хоккею. Михаил Захаров давно известен тем, что еще задолго до важных турниров начинает называть факторы, мешающие его команде показать достойный результат. Составили список виновных в проблемах сборной (во версии Захарова).
Ну и об успехах в хоккее: наконец-то минское «Динамо» обыграло в гостях рижских одноклубников. До этого рижане победили минчан трижды, но в этот раз «зубры» выглядели интереснее и смогли оторваться от последнего места.