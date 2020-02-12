Годовщина трагедии в школе, дела с нефтью, недовольные зарплатой и имя для вируса - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Жертвами коронавируса становится все больше людей . Вчера вирусу дали название . Тем временем в «Великий камень» в Минске из Китая начинают возвращаться сотрудники . Всех отправляют на двухнедельный карантин. Чтобы люди не чувствовали себя в изоляции, руководители отделов привозят им продукты: оставляют у порога, а сотрудник потом забирает. А вот в Санкт-Петербурге женщина сбежала из-под карантина в больнице (врачи обратились в полицию), а круизное судно несколько стран не пустили в свои порты (лайнер уже две недели в море, там более 2500 людей). Вирус никому не дает покоя: наши туристы застряли в Китае , не могут выехать. Там проблема и в сроках пребывания в стране, и в отсутствии денег на билет на самолет. Рассказываем, что еще происходило во вторник.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Год назад в Беларуси случилась огромная трагедия. В столбцовской школе ученик с ножом напал на учительницу и школьников . 50-летняя женщина и 11-классник погибли. Нападавшего задержали, потом было следствие, суд и приговор. Но мотив до сих пор остается неясным — звучало только «из хулиганских побуждений». По словам родственников погибших, для них самих мотивы преступления даже после суда не стали более понятными .

Вот и первые недовольные расчетом зарплаты по новым правилам. К нам обратились бюджетники из детской школы в Гомеле. Говорят, январские заработки оказались заметно меньше , чем декабрьские. В некоторых случаях разбежка составляет до 250 рублей. Люди уже написали в Администрацию президента и Комитет госконтроля. Напомним, что раньше власти предупредили руководителей бюджетных организаций о личной ответственности за падение зарплат.

С начала этого года два наших НПЗ работают на минимальной загрузке. Долгосрочных договоренностей по нефти у страны пока нет. Из РФ в Беларусь в январе экспортировано в четыре раза меньше, чем ожидалось. Вчера стало известно, что Беларусь начала забор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» для переработки на НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Если у вас еще остались вопросы о том, что же все-таки будет с поставками нефти в Беларусь, о чем договорились с Россией, что будет с ценами на топливо, то вам обязательно надо прочитать этот материал. Разложили все по полочкам .

По картам рассрочки меняются сроки возврата потраченных на покупки денег без уплаты процентов. Сроки существенно сокращаются . Что будет дальше?

Больше остроты, оперативности и собственного контента ждет президент страны от госСМИ. Об этом он заявил вчера руководителям медиа. На совещании обсудили необходимость канала наподобие Euronews и строительство медиацентра . Президент сказал , что людям нужны короткие новостные сообщения, а не длинные итоговые передачи.

Правительство подвело итоги социально-экономического развития за 2019 год. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание, что удалось решить важнейшие задачи , рассказал про зарплаты и ВВП. При этом эксперты отмечают, что экономика хромает в половине регионов, и объясняют , почему лучше не станет. Тем временем год для белорусов начался с продуктовой инфляции. Какие товары больше всего подорожали?

Помните, какое громкое событие произошло в Минске в этот день пять лет назад? Во Дворце независимости собрались лидеры Германии, Франции, России и Украины, чтобы разрешить ситуацию на Донбассе. Встреча длилась 18 часов. Вспоминаем, к ак это было .