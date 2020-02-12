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Ходят слухи, что роддом-«тройку» в Витебске закроют. На самом деле есть два варианта
12.02.2020 08:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ходят слухи, что акушерское отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи хотят закрыть. TUT.BY узнал, так ли это на самом деле.
В роддоме БСМП — 5 отделений: два акушерских, патологии беременных, новорожденных и акушерской анестезиологии. Этот родильный дом — единственный в Витебской области, куда госпитализируют беременных с острой хирургической патологией (острый аппендицит, холецистит, спаечно-кишечная непроходимость).
Здесь работают около 170 человек.
— Нам сообщили на собрании, что роддом хотят закрыть на реконструкцию. И что произойдет это летом, вроде бы, в июле, — рассказали TUT.BY работники акушерского отделения больницы скорой медпомощи — или роддома № 3, как называют его в городе. — Как долго будет идти ремонт — неизвестно. Нам пообещали, что работники на улице не останутся, но все равно люди волнуются: что нас ждет — точно пока никто не знает.
Главный врач больницы скорой медицинской помощи Сергей Лазарь не смог прояснить ситуацию:
— Даже если будет на ремонт закрыт роддом, что, наши женщины не родят, что ли, в других местах? Пока на этот счет нет никакого точного решения.
Ежегодно в родильном доме БСМП появляются на свет около 1600 детей, сообщил TUT.BY начальник облздрава Юрий Деркач:
— Это не акушерское отделение, а полноценный роддом: там 110 коек. В настоящий момент там достаточное количество родов — порядка 1600 в год, хотя реально могут принимать более 3000 родов. Количество родов в Витебске падает, но я бы не хотел, чтобы родильные дома закрывались. И этот роддом тоже хочется сохранить… Областной роддом хорошо оснащен, там была реконструкция, она сделана на высочайшем уровне. Второй роддом мы сейчас подтягиваем до уровня областного. Третий роддом, в больнице скорой помощи, по условиям пребывания пациенток является худшим из трех учреждений.
Сейчас решают, что делать с «тройкой»:
— Однозначного решения нет. Встает вопрос, как там делать реконструкцию — если ее делать вообще. Там 5-этажное здание, в палатах нет туалетов. Но если проводить реконструкцию, то значит нужно закрывать здание на длительное время. А в роддоме много высококлассных специалистов. Врачи, медсестры, акушерки, санитарки сформировали уже «чувство локтя», и очень важно сохранить этот коллектив. Поэтому рассматриваем и второй вариант: поставить рядом, на территории больницы, новое современное здание роддома. Построить новое — дешевле, чем делать реконструкцию старого. И это, наверное, будет правильнее.
Начальник облздрава встречался с коллективом роддома:
— Мы договорились, что до конца февраля все изучим, посмотрим, взвесим. И соберемся, чтобы детально обсудить, как быть, чтобы не пострадало дело. Но я в меньшей степени хотел бы закрывать родильный дом и терять этот коллектив. Мне кажется, что этот год мы будем сохранять третий роддом. Потому что вначале нужно привести в полный порядок второй роддом. Ведь если в областном центре закрыть один роддом, два оставшихся должны функционировать без всяких проблем, как часики. Решение, поверьте, будет приниматься очень взвешенно.
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