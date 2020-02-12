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Ходят слухи, что роддом-«тройку» в Витебске закроют. На самом деле есть два варианта

12.02.2020 08:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ходят слухи, что акушерское отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи хотят закрыть. TUT.BY узнал, так ли это на самом деле.


Роддом № 3 в Витебске. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В роддоме БСМП — 5 отделений: два акушерских, патологии беременных, новорожденных и акушерской анестезиологии. Этот родильный дом — единственный в Витебской области, куда госпитализируют беременных с острой хирургической патологией (острый аппендицит, холецистит, спаечно-кишечная непроходимость).

Здесь работают около 170 человек.

— Нам сообщили на собрании, что роддом хотят закрыть на реконструкцию. И что произойдет это летом, вроде бы, в июле, — рассказали TUT.BY работники акушерского отделения больницы скорой медпомощи — или роддома № 3, как называют его в городе. — Как долго будет идти ремонт — неизвестно. Нам пообещали, что работники на улице не останутся, но все равно люди волнуются: что нас ждет — точно пока никто не знает.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи Сергей Лазарь не смог прояснить ситуацию:

— Даже если будет на ремонт закрыт роддом, что, наши женщины не родят, что ли, в других местах? Пока на этот счет нет никакого точного решения.

Ежегодно в родильном доме БСМП появляются на свет около 1600 детей, сообщил TUT.BY начальник облздрава Юрий Деркач:

— Это не акушерское отделение, а полноценный роддом: там 110 коек. В настоящий момент там достаточное количество родов — порядка 1600 в год, хотя реально могут принимать более 3000 родов. Количество родов в Витебске падает, но я бы не хотел, чтобы родильные дома закрывались. И этот роддом тоже хочется сохранить… Областной роддом хорошо оснащен, там была реконструкция, она сделана на высочайшем уровне. Второй роддом мы сейчас подтягиваем до уровня областного. Третий роддом, в больнице скорой помощи, по условиям пребывания пациенток является худшим из трех учреждений.

Сейчас решают, что делать с «тройкой»:

— Однозначного решения нет. Встает вопрос, как там делать реконструкцию — если ее делать вообще. Там 5-этажное здание, в палатах нет туалетов. Но если проводить реконструкцию, то значит нужно закрывать здание на длительное время. А в роддоме много высококлассных специалистов. Врачи, медсестры, акушерки, санитарки сформировали уже «чувство локтя», и очень важно сохранить этот коллектив. Поэтому рассматриваем и второй вариант: поставить рядом, на территории больницы, новое современное здание роддома. Построить новое — дешевле, чем делать реконструкцию старого. И это, наверное, будет правильнее.

Начальник облздрава встречался с коллективом роддома:

— Мы договорились, что до конца февраля все изучим, посмотрим, взвесим. И соберемся, чтобы детально обсудить, как быть, чтобы не пострадало дело. Но я в меньшей степени хотел бы закрывать родильный дом и терять этот коллектив. Мне кажется, что этот год мы будем сохранять третий роддом. Потому что вначале нужно привести в полный порядок второй роддом. Ведь если в областном центре закрыть один роддом, два оставшихся должны функционировать без всяких проблем, как часики. Решение, поверьте, будет приниматься очень взвешенно.


Платная палата в роддоме № 3. Фото сделано в 2018 году

В отзывах на rebenok.by женщины хвалят медперсонал в витебском роддоме № 3, но жалуются на бытовые условия и осутствие ремонта. Фотографии, как выглядят палаты, туалет, можно посмотреть в этом отзыве.

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Теги: Витебск
 
 
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