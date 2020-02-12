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В Новополоцке вынесли приговор девушке, которая угостила людей в ресторане конфетами с наркотиком
12.02.2020 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В октябре 2019 года 27-летняя гостья ресторана «Бирхаус» в Новополоцке угостила двух официанток и бармена шоколадными конфетами собственного приготовления. Вскоре работникам стало плохо, вызвали скорую. Оказалось, что в конфетах была… конопля. Недавно суд приговорил девушку к 6 годам колонии,
Попробовав угощение с наркотиком, бармен почувствовал головокружение, а двум официанткам понадобилась помощь медиков.
Выяснилось, что в составе конфет были конопля, кокосовое масло, вода, какао, сахар. Новополочанка залила эту смесь в силиконовые формочки. Девушка потом говорила, мол, надеялась, что после термообработки наркотическое вещество утратит свои свойства.
Было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.
Суд приговорил жительницу Новополоцка к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.
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В составе конфет были конопля, кокосовое масло, вода, какао, сахар.
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