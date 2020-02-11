Друг Гейтса, декан, полковник. Кем стали первые выпускники Лицея БГУ, которому исполнилось 30 лет

Источник материала: Tut.by

30 лет назад в Минске открылся Лицей БГУ. В 1990-м году это был, по сути, стартап и эксперимент, в котором поучаствовало 186 талантливых подростков. Сегодня они — уже состоявшиеся взрослые — говорят о том, что ни разу в жизни об этом решении не пожалели. «Для нас всех лицей был математическим спецназом, — рассказывает Сергей Гвардейцев, выпускник лицея и основатель IT-компании Itransition. — Кто-то сломался, те, кто выдержали, научились решать задачи с тремя звездочками».



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

Как сложилась жизнь первых выпускников Лицея БГУ, которые начинали его историю, какие воспоминания они хранят о лицее и чему самому важному он их научил — в материале TUT.BY.

186 первых выпускников — от полковника до многодетного отца

Официальная история лицея началась 18 июля 1989 года. В тот день Совет министров БССР постановил: при БГУ имени Ленина появится Минская специализированная школа.

Открыть лицей к 1 сентября не успели. Первые занятия у первых лицеистов случились 10 января 1990 года в здании средней школы № 189 в Минске. В ней арендовали несколько кабинетов для десяти классов разных профилей — математики и прикладной математики, физики и радиофизики, белорусской и русской филологии.

Спустя время у Лицея БГУ появилось пусть небольшое, но собственное здание на Маяковского, 96. По воспоминаниям выпускницы Ольги Анцыпирович, переезжали туда лицеисты своим ходом — шли веселой шумной компанией, для которой специально перекрыли часть дороги.



Переезжали в новое здание лицеисты пешком, с перекрытой дорогой и машиной с мигалкой. Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

В числе этих веселых беззаботных ребят был, например, Иван Фигурин. Сегодня он живет в США, работает в компании, которая создает геоинформационные системы. Рассказать в интервью о лицее он был бы не против, если бы не запрет его работодателя общаться со СМИ. Одноклассники с гордостью рассказывают, что «наш Иван на короткой ноге с основателем Microsoft Биллом Гейтсом». Сам Иван объясняет эту фразу скромно: «С Биллом мы просто дружим».

Михаил Старикович — тоже один из первых выпускников лицея — дослужился до звания полковника милиции. Сейчас он возглавляет управление международного сотрудничества МВД. С Министерством внутренних дел связал свою жизнь и Дмитрий Одерихо.

Алексей Доваль стал журналистом и русскоязычным голосом Euronews, Александр Бабарыкин — кинорежиссером. Вадим Бегун занимается бизнесом, Алена Азана — семейным бизнесом.

А вот Артур Федченко, к примеру, среди одноклассников известен тем, что стал отцом большо-о-ого семейства. Как и основатель Itransition Сергей Гвардейцев, кстати: у него два сына и две дочери.



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

29 лет, которые прошли с момента выпуска первых лицеистов, разбросали их по разным странам, континентам и профессиональным сферам. Но все похожи в одном: каждый сумел самореализоваться.

«На выпускном я встретил свою первую любовь»

В Италии — 8.36 утра. Дмитрий Борейко уже на работе, в своем университетском офисе на севере страны. До Австрии оттуда — 80 километров, до Швейцарии — примерно столько же. Чуть менее 30 лет назад, когда Дмитрий только стал лицеистом, все было иначе: школьный кабинет в Серебрянке, 20 одноклассников, казавшиеся гениями, и целый новый мир, который перед ним открывался.

Фото с сайта beroc.by

Чтобы попасть на празднование 30-летия лицея, Дмитрий бросил все дела и приехал в Минск. Мы беседуем неделю спустя, а эмоции от пережитого все еще с ним. Как и лицейских дух — он, говорит Дмитрий, никогда и не выветривался.

— Меня прет до сих пор, — эмоционально рассказывает Дмитрий. — Это было одно из самых ярких впечатлений последних лет. Я снова окунулся в ту атмосферу, которая сформировала меня как личность 30 лет назад.

Поступление в лицей БГУ, вспоминает Дмитрий, было компромиссом с его мамой. Он учился в музыкальной школе и занимался на трубе, хотя всю жизнь мечтал играть на гитаре. И они договорились: Дмитрий поступает в лицей — взамен бросает «музыкалку». Сделка сработала.

— Я пришел в лицей летом, на последний год. Мне было безумно страшно приходить в сформировавшийся класс. Ожидал увидеть там гениев, по сравнению с которыми я буду на задворках. Поэтому все лето, вместо того чтобы отдыхать и купаться в море, я штудировал учебник по математике.

Как ученый, который изучает стартапы и их финансирование, Дмитрий говорит: в момент своего зарождения Лицей БГУ хорошо подходил под это понятие.

— Никто не думал, что это рискованно. Пошли многие, пошел я. И не прогадал. Это, наверное, был мой самый большой выигрыш.

В обычной школе, вспоминает Дмитрий, ему было довольно скучно: все давалось слишком легко. Учеба в лицее в определенном смысле стала для него вызовом.



Первые лицеисты. Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

— Все было ново, интересно, необычно. Хотя я быстро привык, будто так и должно быть. Прекрасно помню уроки английского языка и специальные курсы при БГПУ по изучению грамматики, на которые мы попали благодаря нашему учителю английского. Спустя 30 лет, работая в университете, общаясь и преподавая на английском языке, я до сих пор помню ту табличку времен, которую мы использовали.

Еще помню уроки физики и соревнования по ним — кто первым наберет баллы по задачам. В первой четверти я безнадежно отстал, а потом учил физику так, что занял почетное второе место. На тот момент это было достижением.

— А помните свой выпускной?

— Конечно. Это было безумно здорово. И на выпускном, и после него произошли очень важные события в моей жизни, о которых я не буду распространяться.

— Это что-то секретное или очень личное?

— Я встретил свою первую любовь.



Школьную форму лицеисты надевали только на линейку, на занятия ее могли не носить. Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

Первые несколько лет в лицее действовало правило: если лицеист успешно сдает выпускные экзамены, он автоматически поступает на профильный факультет БГУ. Так Дмитрий стал студентом факультета прикладной математики. На третьем году обучения он получил возможность учиться в Лондонской школе экономики — одном из самых престижных университетов Великобритании.

— Это был курс по обмену. Уехал на год, но достаточно хорошо сдал экзамены, поэтому там мне предложили закончить программу бакалавриата по экономике, бухучету и финансам. За два года прошел трехлетнюю программу. Вернулся в Беларусь, восстановился в БГУ, окончил его. Проработал в Беларуси два года в исследовании рынка товаров народного потребления. Потом подал заявку на стипендию British Council и каким-то образом выиграл грант на обучение в магистратуре в Англии.

В конце магистратуры я понял, что безумно люблю учиться. Как раз появилась возможность написать докторскую диссертацию в итальянском университете. Я подался, меня выбрали — и уехал во Флоренцию. Проучился четыре года, получил PhD. После этого начал работать в Свободном университете Больцано — одном из молодых университетов на севере Италии. Вначале — помощником преподавателя, затем помощником профессора, исследователем. Таким образом вся моя жизнь до настоящего момента замкнулась на этом университете. Сейчас я нахожусь на должности Assistant Professor (доцента. — Прим. TUT.BY) с надеждой, что в ближайшие годы стану Associate Professor, а затем и Full Professor.



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

Вспоминая о лицее, Дмитрий говорит, что он научил его главному — уметь учиться.

— Это то качество, которое позволило достичь мне всего в жизни. И, конечно, лицей дал мне знания, друзей, научил решать проблемы. Я сам теперь преподаватель и только недавно понял, как тяжело им быть и как это важно — иметь хороших учителей, которые помогут развить в тебе нужные качества, дадут импульс, а иногда и пинок, чтобы ты стал хорошим человеком и даже спустя 30 лет с благодарностью вспоминал о них.

«В лицее все было и для ума, и для души — в общем, для того, чтобы видеть мир широко»

Ольга Анцыпирович — а сегодня для многих она Ольга Николаевна — декан факультета дошкольной подготовки БГПУ. Практически все дети, которые ходят в сад, занимаются по ее учебным пособиям, которые она создала вместе с коллегами.

Фото с сайта bspu.by

А 29 лет назад она сидела за соседней партой с Дмитрием Борейко. Это она запомнила на всю жизнь. Как и то, что каждый день в Лицее БГУ был открытием — интеллектуальным и духовным.

Сдавать вступительные экзамены Ольга Анцыпирович пошла за компанию с лучшей подругой.

— Ей было скучно идти одной, и она подбила меня на это дело. Так я поступила на прикладную математику. А вот у подружки не получилось пройти на филологический профиль, куда она собиралась.

— Сегодня у Лицея БГУ есть безупречная репутация, высокие конкурсы на поступление. А тогда, 30 лет назад, было непонятно, что из этого выйдет. Почему вы все-таки решили перейти туда?

— Это в какой-то степени была авантюра. Потому что действительно было неизвестно, как все будет. Хотелось попробовать себя в чем-то еще, почувствовать свою силу или, наоборот, слабость. Когда тебе 15, хочется пробовать.

Лицейскую жизнь Ольга Анцыпирович, кажется, помнит все в деталях и подробностях. Хоть и говорит, что со временем содержание стирается — в памяти остаются люди, которые «умели преподносить это содержание так, что казалось: ты попал в другой мир».



Первые преподаватели Лицея БГУ. Слева направо: Андрей Тимощенко и Леонид Маркович, преподаватели физики, Николай Ярута и Николай Янченя, преподаватели физкультуры. Маркович, Ярута и Янченя до сих пор работают в лицее. Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

— Лицей БГУ арендовал несколько кабинетов в обычных школах. Филологи — в 102-й школе, а мы — классы технической направленности — в 189-й. Каждый день был открытием — интеллектуальным и духовным. На всю жизнь в памяти остались учителя и одноклассники.

В обычной школе тоже было хорошо, но в лицее — по-другому. Нас учили преподаватели из вузов, которые относились к нам с таким уважением. А как они себя позиционировали, как общались с нами! Это, конечно, было уникальным опытом и в чем-то даже шокирующим.

Тогда только начинали говорить о гуманизации образования, педагогике сотрудничества, а там, в лицее, все это уже было.

Нам прекрасно преподавали физику, математику, информатику. Было много занятий на базе БГУ. История, биология, география, иностранный язык — что ни возьми, все преподавали потрясающе.

В то же время большое внимание уделялось нашему интеллектуальному развитию. Физкультуру в школах обычно не любят, а мы ее обожали — и игровые виды спорта, и занятия в тренажерном зале, и хореографию.

Насколько я понимаю сейчас, тогда перед лицеем БГУ стояла задача воспитать из нас не только интеллектуалов, но и интеллигентов. Подбор педагогов был таким, что они давали нам не только знания, но и глубокую культурную подготовку.



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ. Перед микрофоном Ольга Серафимович, преподаватель географии, в центре — Ольга Борздова, преподаватель биологии. Справа — Татьяна Колевич, преподаватель химии, позже 3-й директор лицея, и Геннадий Пальчик, 2-й директор лицея, занимал эту должность на протяжении 15 лет, ныне — ректор Академии управления при президенте

На вечере встрече выпускников, который в лицее прошел в конце января, Ольга и ее одноклассники виделись с бывшей классной руководительницей — Ольгой Ивановной Гусинец. Как и 30 лет назад, она по-прежнему преподает хореографию.

— В тот вечер мы нашли в телефоне музыку и станцевали в фойе ламбаду. Тело до сих пор помнит все движения, которым она нас учила. Понимаете, в лицее все было и для ума, и для души — в общем, для того, чтобы видеть мир широко.

Чтобы автоматически стать студенткой БГУ после выпуска из лицея, нужно было сдать экзамены по математике — устный и письменный — на две «пятерки», вспоминает Ольга. У нее получилось на «пять» и «четыре». Поступать в БГУ на общих основаниях она не решилась, поэтому подала документы в БГПУ, где тоже, между прочим, прошла через огромный конкурс.

— Наверное, то, что всю жизнь мне придется конкурировать с мужчинами, тогда показалось не моей историей, — объясняет Ольга. — У меня была неплохая база по музыке, поэтому вместе с родителями решили: я пойду на факультет педагогики и методики начального образования в пединститут.



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

Педагогический институт Ольга окончила с красным дипломом: за все время обучения у нее была лишь одна «четверка». После выпуска она осталась работать в вузе, поступила в аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом, заместителем декана, а в 2016-м ее назначили деканом факультета дошкольного образования.

— Такая вот у меня жизнь получилась. И самое интересное, что первый директор лицея Александр Иванович Жук, принимавший нас на обучение, спустя много лет стал моим начальником — ректором БГПУ. Недавно мы обсуждали с одноклассниками, что на тот момент Александру Ивановичу было всего 33 года. И он создал такую школу! По моему мнению, ему удалось создать поколение с совершенно другим мироввозрением.

Выпускники, которые заново встретили и увидели друг друга спустя девять лет

Это был декабрь 1989 года. Александр Большаков узнал о приеме в Лицей БГУ из газеты, Ирина Сыс услышала объявление по радио. Во время вступительных экзаменов школа Александра разрешила ему пропускать уроки, Ирина всего из-за одного пропуска получила «двойку» по географии, которая сильно подпортила ей оценку за четверть.

В результате Александр поступил в физический класс, Ирина — на математический профиль. Полтора года они учились в Лицее БГУ и вместе придумывали мероприятия, которые со временем переросли в лицейские традиции.

А спустя девять лет после выпуска они снова встретились — и создали, как сами шутят, союз физика и математика, в котором воспитывают троих детей. Старшая дочь уже студентка — и тоже выпускница Лицея БГУ.



Ирина и Александр Большаковы примерно 29 лет назад. Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

— Самое важное, что мы чувствовали тогда и ощущаем сейчас, спустя 30 лет, — это лицейский дух, — говорит Александр. — Наверное, у каждого будет свое объяснение. Для меня лицей — это команда единомышленников. Это дружба и уважительное отношение друг к другу среди учеников, преподавателей. Конечно, лицей меняется, но дух дружелюбия, открытости, взаимоуважения, творчества и тяги к знаниям остается неизменным.

По мнению Ирины, преподаватели и лицеисты были заодно. Причем не только в учебе, но и в творческих порывах.

— С самого первого дня учебы наши преподаватели обращались к нам на «вы». Также, в отличие от школ, нам разрешали носить произвольную форму. В лицей мы ходили в том, в чем считали нужным, а не в школьных платьях, которые тогда носили все.

Во время учебы в лицее Ирина и Александр входили в творческий актив лицея — придумывали и участвовали в самых разных мероприятиях, куда активно вовлекались и сами преподаватели. Именно этот актив начал праздновать День рождения лицея, ходить в походы, ездить на туристические слеты, проводить вечера белорусской культуры, приветствовать «карапузов», устраивать соревнования по футболу между классами, а в финале играть с командой преподавателей. За 30 лет эти активности стали добрыми лицейскими традициями.



Турслеты, походы и прочие радости. Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

— До сих пор наши учителя физкультуры работают в лицее и играют в этом финальном матче за команду преподавателей. И периодически выигрывают, — улыбается Ирина.

Преемственность — это то, что отличает лицей и сегодня, говорит Александр.

— Практически все директора — выходцы из лицея. Приятно, что руководство университета поддерживает это и находит достойных руководителей именно внутри лицея.

— А вы сами хорошо помните друг друга по лицею?

— Да, ведь мы были в том самом активе лицея, потому тесно общались, — рассказывает Ирина. — С мужем мы встретились заново на дне рождения у нашего общего друга-лицеиста спустя девять лет после выпуска. Это было 6 января 2000 года. С того момента началась наша новая страничка.



Преподаватель лицея. Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

Сегодня Александр возглавляет компанию «Энергопроинжиниринг», которая занимается разработкой технологических решений и внедрением энергоэффективных технологий для производства тепловой и электрической энергии.

— По совместительству — акционер и член совета директоров «Центроэнергомонтаж», — добавляет Ирина.

Сама Ирина преподает на экономическом факультете БГУ. Кроме этого, два года назад она вернулась в лицей в качестве учителя математики.

— Так хочется вернуть лицею то, что он мне (и нам!) когда-то дал.

«Администрация школы даже звонила родителям, чтобы я не уходила в лицей»

Ирина Татарникова — пример того, как лицей мотивирует учиться на протяжении всей жизни (когда это еще не было модным). После окончания лицея она автоматически поступила на мехмат БГУ. Учительницей математики, как предполагала ее специальность, она не стала: попала на работу в банк.

Фото со страницы Ирины в «Одноклассниках»

Параллельно училась на заочном в БГЭУ. А после уехала в Кембридж и получила степень MBA. Сегодня Ирина — независимый директор в совете директоров нескольких компаний (и этому она тоже училась — в МГУ).

Спустя 30 лет воспоминания об устройстве лицейской жизни потускнели, говорит Ирина. Помнится другое: атмосфера свободы, неформальности, единения, доверия.

До 10-го класса Ирина училась в средней школе с музыкальным уклоном, которая тоже находилась в Серебрянке. Через стадион от нее в здании 189-й СШ открывался Лицей БГУ. Об этом она узнала от своей учительницы математики.

— У меня все предметы шли хорошо. Но именно учительница математики предложила мне попробовать свои силы. Я сдала экзамены. Помню, что результаты были и не очень-то хорошими, но меня взяли. Администрация школы даже сопротивлялась моему уходу: я была на хорошем счету, с большой долей вероятности могла окончить 11-й класс с медалью. А тут — эксперимент, неизвестно было, чем он закончится и потяну ли я в принципе. Даже родителям звонили, уговаривали их не переводить меня. В конечном итоге мы приняли решение, что я перейду.

Училась Ирина в математическом классе. В нем было 10 девочек, из них пять — так получилось — с именем Ирина.



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

После школы с музыкальным уклоном, рассказывает Ирина, учиться в лицее было сложновато. Даже пришлось бросить занятия по фортепиано.

— Мне до сих пор снится, будто я целую четверть не ходила на музыку, а мне нужно зачет сдавать, — улыбается Ирина.

О первом году учебы в лицее собеседница вспоминает: многое организовывалось на ходу, но было такое ощущение драйва!

— Мне было сложновато, потому что уровень математики в школе с музыкальным уклоном был не самым высоким, но было так интересно и весело. Я ни разу не пожалела, что ушла из обычной школы.

Выпускные экзамены Ирина сдала так, что автоматически поступила на механико-математический факультет по специальности «Преподаватель математики».

— Но преподавателем я так и не стала. Пошла на заочное отделение в БГЭУ. Первым местом работы стал банк. В планово-экономическом отделе математика мне очень сильно пригодилась.

Проработав несколько лет, Ирина решила учиться дальше. В 2005 году она поступила на программу MBA в Кембриджский университет.

— Мы с мужем (муж Ирины — известный художник и книжный иллюстратор Павел Татарников. — Прим. TUT.BY) уезжали с четкой установкой, что вернемся домой. Хотя мужу-художнику, по большому счету, неважно, где работать. Просто у нас было внутреннее убеждение, что нужно вернуться, что здесь есть применение нашим знаниям и талантам. Хотя, когда уезжала, многие говорили: «Оставайся там». Все-таки 15 лет назад у нас отсутствовали многие бизнес-понятия. Некоторые вещи, которые я слышала во время учебы, были в определенной степени космосом для меня. Хотя они уже давно существовали в Европе.

Как оказалось, все полученные знания оказались применимы. После возвращения в Беларусь, рассказывает Ирина, она попала на работу в концерн «Белнефтехим», затем принимала участие в создании Белорусской нефтяной компании.

— Это было очень интересное время и интересная работа. Потом я снова вернулась в банковскую систему. В настоящий момент работаю на должности независимого директора в трех организациях.



Фото: личный архив выпускников Лицея БГУ

— В жизни есть такие события, которые переводят тебя на качественно новый уровень реализации твоего потенциала. Лицей для меня точно входит в топ-5 таких жизненных вех, — делится и как будто суммирует эти 30 лет Сергей Гвардейцев, основатель IT-компании Itransition. — Мне посчастливилось учиться там с очень талантливыми людьми. Для нас всех лицей был математическим спецназом. Кто-то сломался, те, кто выдержали, привыкли выдерживать высокие нагрузки и научились решать задачи с тремя звездочками. Умение выдерживать пиковые нагрузки приближает тебя к удаче, а преумножать успех — это умение находить эффективное решение там, где большинство используют устоявшиеся шаблоны. Лицей дал мне мощный фундамент, на основе которого можно было построить карьеру любой высоты. Спустя 30 лет это уже не предположение, а факт. Всем, кто стоял у истоков и кто продолжает нести знамя лицея, низкий поклон и мои позравления в этот юбилейный год.