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За путевку на республиканский этап «Золотой шайбы» поспорят 16 команд Гомельской области

12.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» (дивизион Б) в возрастной группе 2006-2008 годов рождения пройдут с 12 по 14 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

За путевку на республиканский этап «Золотой шайбы» поспорят 16 команд Гомельской области
Фото из архива

На арену Ледового дворца выйдут юные хоккеисты, представляющие 16 команд районов Гомельской области. «В дивизионе Б сражаются те дружины, в городах и районах которых нет физкультурно-спортивных сооружений с искусственным льдом», — уточнили в управлении.

После торжественного открытия состязаний, которое пройдет сегодня, ребята скрестят клюшки в борьбе за награды соревнований и право представить Гомельскую область на республиканском этапе «Золотой шайбы» на призы Президента Беларуси. Поединки финального этапа, планируется, пройдут с 24 по 26 марта в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

«Золотая шайба» для ребят — не только увлекательные соревнования, полезный и интересный опыт, яркие моменты игры, но и реальный шанс заявить о себе, попасть в специализированные учебно-спортивные учреждения по хоккею, тренеры которых будут наблюдать за процессом», — добавили в управлении.

История соревнований «Золотая шайба» насчитывает более полувека. С распадом СССР был некоторый период спада в развитии детского любительского хоккея. В Беларуси турнир был возрожден по инициативе главы государства. С 1997 года состязания проводятся на призы Президента Беларуси. Организаторами республиканских соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.

 
Теги: Гомель
 
 
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Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" (дивизион Б) в возрастной группе 2006-2008 годов рождения пройдут с 12 по 14...
 
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