«В Беларуси чаще помогают те, кто не может помочь». Зачем люди жертвуют деньги?

Источник материала: Tut.by

За год благотворительная организация UNIHELP помогает десяткам семей, чьи дети нуждаются в серьезном лечении. Но успешно закрытые сборы средств — заслуга не только команды, но и тех, кто эти самые средства жертвует.

В новом выпуске проекта «Доброе дело» — люди и компании, которые занимаются благотворительностью постоянно. О том, зачем им это нужно и сколько денег уходит на пожертвования — в нашем материале.

«В Беларуси чаще помогают те, кто не может помогать»

«Эмоции, которые ты получаешь в ответ, бесценны», — рассказывает Анастасия Борисевич. Благотворительностью она занимается уже 4 года: девушка помогает детям и пожилым людям.





— Мне кажется, они действительно нуждаются в поддержке, — поясняет собеседница.

Благотворительная история Анастасии началась с помощи фондам. Девушка увидела рекламу одного из них и вспомнила, что ее знакомый активно помогает как раз этой организации. С тех пор она стала перечислять деньги на специальный счет.

— И делаю это до сих пор, — отмечает Анастасия. — Помогаю нескольким организациям, в частности, UNIHELP. У них есть хорошая опция — специальные боксы для пожертвований, которые есть во многих магазинах. Можно сделать доброе дело, просто заглянув в супермаркет за продуктами.

На вопрос о том, почему она оказывает помощь именно организациям, Анастасия отвечает просто: ее, как благотворителя, привлекает прозрачность, когда есть отчеты обо всех расходах, и понятно, что пожертвования идут по назначению.

Помимо помощи фондам девушка занимается и помощью адресной.

— Например, мы с друзьями собираем подарки для тяжелобольных детей и ездим к ним на праздники, — делится героиня. — А недавно ко мне попал список ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в моем районе. И я захотела помочь им.





Анастасия признается: поначалу она испытывала страх. Поднимут ли ветераны трубку, захотят ли приглашать в свой дом человека с улицы? Но переживания были напрасными: на том конце провода ей были очень рады.

— Я привлекла своих знакомых, детей, мы подготовили небольшие презенты и отправились поздравлять ветеранов с Днем независимости, — с теплотой в голосе вспоминает девушка. — Тот день был одним из самых наполненных в моей жизни. Первая встреча была очень эмоциональной, все расплакались: и ветеран — бабушка Мария, и ее сын, и я с детьми. Да, психологически было тяжело, но вместе с тем было и много радостных моментов. Все эти эмоции бесценны.

Вместе с Анастасией ветеранов навещали и трое ее сыновей: старшему из них 12 лет, а младшему — всего 5. Мальчишки уже понимают, почему помогать — это важно.

— Я стараюсь привлекать их ко всему, чем занимаюсь сама, и вовлекать в это, — делится собеседница. — Мне хочется привить сыновьям уважение к людям, сострадание, и пока у меня это получается. Например, подарки для детей и ветеранов они собирают наравне со мной, и делают это с радостью.

Друзья и близкие Анастасии к ее желанию участвовать в благотворительности относятся положительно. Но, увы, не все это желание разделяют.

— Мне кажется, в Беларуси чаще помогают те, кто не может помогать, — затрагивает она финансовую сторону вопроса. — А те, для кого пожертвовать крупную сумму не проблема, нередко остаются в стороне. Не знаю, почему так происходит, но меня это огорчает. Ведь это неправильно — оградиться от людей, которые испытывают трудности, в чем-то нуждаются.

По мнению героини, благотворительность — то, что делает человека богатым в духовном плане.

— То, что ты можешь что-то дать людям и получить взамен благодарность, бесценно, — улыбается она.

«Даже если вы пожертвуете 20 копеек, это может кому-то помочь»

Минчанин Сергей Белоус делает пожертвования постоянно: отправляет смс и делает звонки на благотворительные номера, даже подключил подписку к банковской карте. Но так было не всегда. Еще пару лет назад, признается Сергей, он был из тех, кто проходит мимо.





— Стоящих с табличками людей у магазинов и переходов я чаще всего игнорировал, — вспоминает он. — Был уверен, что это мошенники. Например, одну и ту же женщину я сначала видел в одном районе, потом в другом, позже наблюдал, как ее уводит милиция… А потом уличных попрошаек стали разоблачать в СМИ. И паззл сложился.

Некоторым из таких «страждущих» Сергей был не против помочь. Но не деньгами.

— Если видел, как молодой парень (у которого почему-то есть силы стоять на морозе, но нет сил работать) просит денег — подходил и предлагал помочь ему с работой, — рассказывает мужчина. — Сам денег принципиально не давал. Все-таки у него две руки, две ноги, и он может трудиться.

Когда в Беларуси появились благотворительные фонды с полной финансовой и медицинской отчетностью, Сергей понял, что хочет и готов помогать. Сначала они с супругой делали пожертвования разово, а на постоянной основе стали переводить деньги тогда, когда в их семье появился ребенок.





— С рождением дочери мы с головой окунулись в детскую тему, — делится мужчина. — В голове будто что-то щелкнуло: мы с женой стали замечать рекламу UNIHELP по телевизору, невольно проецировать ситуации на себя. Спросили друг у друга: можем ли помочь? Поняли, что можем, и стали делать это регулярно.

Каждый из супругов подключил ежемесячное списание с банковского счета в пользу UNIHELP. Кроме того, и Сергей, и его жена, и даже их 6-летняя дочь, которая уже освоила телефон, постоянно звонят и отправляют сообщения на благотворительные номера организации.

— Завтракаю у телевизора — делаю пару звонков, ужинаю — звоню еще раз, — улыбается Сергей и говорит, что не считает, сколько именно денег уходит на пожертвования. — Если судить по счету за домашний телефон, в месяц уходит рублей 30−50. Мало это или много, я не знаю. И вообще считаю, что сумма не важна. Даже если вы раз в год пожертвуете 20 копеек, это может кому-то помочь.

Благотворительностью занимается не только Сергей и его семья, но и компания, в которой он работает — «Бобруйский Бровар». Например, недавно минский офис «Бобруйского Бровара» поучаствовал в акции «Щедрый вторник» : на протяжении месяца сотрудники собирали подарки для подопечных детского онкоцентра в Боровлянах.

— На входе стояла большая коробка для пожертвований, которую за время акции несколько раз заполнили доверху, — рассказывает наш собеседник. — Не знаю, сколько килограмм подарков мы собрали, но желания помочь в этой коробке с пожертвованиями были тонны.





Сергей признается, что свою благотворительную деятельность компания афишировать не любит. Причина проста: в «Бобруйском Броваре» не хотят, чтобы это воспринималось как реклама. По мнению Сергея, помогать нужно от чистого сердца, а не ради выгоды.

— Благотворительность — это здорово. Главное, чтобы она не превратилась в пиар, — резюмирует он.

«Заниматься благотворительностью ради галочки невозможно»

Благотворительный аукцион «Крылья добра», средства с которого идут на нужды детей с тяжелыми заболеваниями, существует уже 4 года. Его организует группа медицинских компаний — Med Travel Belarus (оператор медицинского туризма) и KANO (сеть стоматологических клиник).

— Белорусскому детскому хоспису, который как раз открывал новый филиал, не хватало средств для оснащения кабинетов медицинским оборудованием, — вспоминает историю создания аукциона заместитель директора группы медицинских компаний Елена Блуд. — Посовещавшись, мы решили организовать благотворительный вечер и собрать деньги для помощи хоспису.





Мероприятие решили провести в формате аукциона. Нашли участников — белорусских звезд, художников, дизайнеров, подготовили лоты и разместили афиши. На то, что собрать достаточно средств удастся со старта, в компании не рассчитывали.

— Мы организовывали подобное мероприятие впервые, и, конечно, сомневались в результате, — признается собеседница. — У нас даже не было четкой концепции, зато было огромное желание помочь. Работая в сфере медицины и постоянно сталкиваясь с тяжелыми ситуациями, мы не могли пройти мимо.

Когда аукцион все же «сработал», организаторы решили проводить его ежегодно. Так появились «Крылья добра». На протяжении трех лет вырученные средства шли на поддержку детского хосписа. С прошлого года получатель сменился — теперь собранные деньги идут в UNIHELP.

— Мы решили, что справедливо будет помочь не только хоспису, но и еще кому-то, и стали искать подходящего благополучателя, — поясняет Елена. — Я изучила разные варианты, в том числе и благотворительные организации, и предложила коллегам остановиться на UNIHELP: у них на попечении много детей, нуждающихся в финансовой помощи.





Изначально деньги планировали собирать адресно — на лечение конкретного ребенка.

— Но вскоре мы поняли, что такой вариант не очень жизнеспособен, — замечает замдиректора. — Подготовка мероприятия может занять больше полугода, а за такой срок большинство сборов, к счастью, успешно закрывается. Взамен UNIHELP предложил нам помочь детским реабилитационным центрам в Витебске и Могилеве.

Оказалось, эти центры хотят закупить специальную систему реабилитации Tomatis. Это оборудование помогает детям с неврологическими патологиями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

— На летнем аукционе нам удалось собрать 9,5 тысяч рублей и полностью решить финансовую сторону вопроса, — с улыбкой вспоминает Елена. — Недавно системы наконец приехали в центры и мы получили фотоотчет. И, честно говоря, это очень приятно — увидеть результат своей работы и понять, что все не напрасно.

С прошлого года сеть стоматологических клиник KANO присоединилась и к проекту «Щедрый вторник». UNIHELP предложил поучаствовать в акции, и компания сразу же согласилась.





— Поначалу мы не знали, как именно включиться в акцию, но все решил случай, — вспоминает наша собеседница. — К нам пришел пациент с полной адентией (отсутствием зубов на обеих челюстях — Прим. TUT.BY). Он уже не мог есть нормальную пищу, разборчиво говорить.

Сегодня установка имплантов — вполне рядовая стоматологическая операция. Однако Владимир Буза позволить ее себе не мог: у мужчины ДЦП, и в силу инвалидности он получает совсем скромную зарплату, которой едва хватает на жизнь. А полноценное восстановление зубного ряда стоит 8 тысяч рублей.

— В государственной поликлинике Владимиру предложили съемные протезы, но из-за своего заболевания он просто не смог бы ими нормально пользоваться, — поясняет Елена. — Как, впрочем, и покрыть расходы на имплантацию, поэтому обратился к нам с просьбой установить импланты бесплатно. Мы пошли навстречу.

Елена акцентирует: участие в «Щедром вторнике» и ежегодный аукцион — не продуманная пиар-акция, а искреннее желание оказать поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается.

— Заниматься благотворительностью ради галочки невозможно, — считает она. — Это очень эмоциональный процесс, который должен строиться на инициативе и желании, а не на бизнес-плане. Лишь тогда удастся помочь.

Вы можете помочь кому-то, даже просто распространяя информацию о деятельности UNIHELP. Для этого можно:







Партнер проекта:



Читайте также:

«Не понравится младенец — сдадите в детдом». История Арсения, на которого не ставил ни один врач

«Муж не выдержал и ушел». Как воспитывают девочку, родившуюся с мочевым пузырем снаружи

Как белоруска в одиночку растит сына, который появился на свет с деформацией черепа