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Материалы не показали, свидетель не явился. Как в Бобруйске пенсионера судят за наркотики

12.02.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните 71-летнего бобруйчанина Александра Коваленко, которого судят за сбыт наркотиков? Очередное заседание по его делу состоялось 11 февраля, но уже не в Глуске, а в Бобруйске. Оно было эмоциональным: обвиняемому дважды вызывали скорую, он требовал материалы контрольной закупки, в которой якобы участвовал — но с ними его не ознакомили, свидетель, которому пенсионер якобы продал наркотики, в суд не явился.


О том, что судебное заседание состоится 11 февраля, супруга обвиняемого узнала примерно за полтора часа до его начала.

— В пятницу, 7 февраля, у мужа ухудшилось самочувствие. В СИЗО мне сказали, что ему рекомендован постельный режим, — рассказала Валентина Коваленко. — Я была уверена, что дата суда еще не назначена, но утром 11 февраля позвонила в Глуск — и узнала, что заседание начнется через полтора часа. Хорошо хоть в Бобруйске.

Что случилось?

Как следует из письма Александра Коваленко жене (ни одного свидания в СИЗО ей не дали), в октябре 2019 года он вышел, как обычно, утром погулять, возле калитки увидел пустую скомканную пачку от сигарет, поднял ее, чтобы выбросить в контейнер возле магазина — но дойти до него не успел.

— Пишет, что двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС. В этой сигаретной пачке якобы нашли бумажку, пропитанную смесью метадона и димедрола — 0,0047 грамма. В постановлении указано, что при задержании эту пачку муж выбросил.

Больше при себе, как указано в протоколе задержания, у него ничего не было.

По словам жены Валентины, семья живет возле реки и мимо дома к берегу постоянно ходят отдыхающие, оставляют очень много мусора под забором. «Поэтому мы уже привыкли поднимать пустые бутылки, пачки, обертки, когда выходим за калитку, и выбрасывать в ближайший контейнер».

Александр Коваленко в суде решил отказаться от услуг государственного адвоката и настаивал на том, чтобы его интересы представляла жена. Участие в процессе Валентины Коваленко на стороне защиты он суд посчитал нецелесообразным — ходатайство было отклонено. Зампрокурора Глусского района Александр Дмитриев, выступающий гособвинителем, пояснил: так как Александру Коваленко инкриминируется особо тяжкое преступление, отказаться от адвоката он не имеет права.


Александр Коваленко настаивает, чтобы ему позволили ознакомиться с материалами дела в полном объеме. Речь, в частности, идет об аудио- и видеозаписях от 5 апреля 2019 года, на которых якобы зафиксировано, как он во время «проверочной закупки» якобы продает третьему лицу почти 0,4 г метадона за 440 рублей.

Судья Ольга Головнева поясняла:

— Предоставление нелегализованных данных оперативного учета не предусмотрено.

— Я уверен, что этих материалов не существует в природе, — заявил обвиняемый.

По материалам следствия, перед «проверочной закупкой» сотрудники правоохранительных органов уже владели информацией о том, что Александр Коваленко занимается сбытом наркотиков. Однако не озвучивается, почему он не был задержан в момент продажи метадона 5 апреля.

Коваленко настаивает в суде: если контрольная закупка якобы была, то сотрудники правоохранительных органов, которые якобы в ней участвовали и после фиксации факта сбыта наркотиков не задержали Коваленко, позволив ему уйти с деньгами, должны быть наказаны.

В деле есть результаты экспертизы, согласно которым на пакете с наркотиками якобы были обнаружены частицы с ДНК обвиняемого. Александр Коваленко говорит, что уже после задержания в октябре прошлого года добровольно сдал анализы, так как убежден: пакета с наркотиками никогда не видел и в руках не держал.

Мужчина, которому Александр Коваленко якобы продал наркотики, проходит по делу в качестве свидетеля. Однако на заседание суда он не явился.

Сегодня суд в Бобруйске продолжит рассматривать дело Коваленко. TUT.BY будет следить за ходом процесса.



С чего все началось?

В 2004 году по подозрению в убийстве военного пенсионера в Бобруйске был задержан 19-летний Игорь Коваленко. В 2005 году суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Родители в виновность сына не верили и начали бороться. После удовлетворения кассационной жалобы и амнистии срок заключения был сокращен до 17 лет — мужчина должен выйти на свободу через полтора года.

Отстаивая интересы сына, супруги несколько раз устраивали одиночные пикеты в Минске.

В 2006 году 58-летнего на тот момент Александра Коваленко задержали и обвинили в торговле наркотиками. Мужчина был осужден на 9 лет, пробыл в колонии 3 года и 2 месяца. Валентине Коваленко удалось добиться пересмотров дела, было несколько судов, которые каждый раз уменьшали срок заключения. В 2009 году Александр Яковлевич вышел, а в феврале 2010 года был признан незаконно осужденным из-за недоказанности в совершении преступления.

— Мы тогда получили компенсацию через суд, 25 миллионов рублей «старыми» деньгами, — говорит Валентина Коваленко.

Сейчас во всех документах Александр Коваленко фигурирует как ранее не судимый.

Однако годы в колонии и переживания за сына не прошли даром: мужчина перенес два инфаркта. После второго Александр Яковлевич уже на акции протеста не выходил, Валентина Михайловна же в прошлом году дважды стояла у Администрации президента — в феврале и августе 2019-го. За последнюю акцию Валентину Коваленко оштрафовали на 510 рублей.

В октябре прошлого года Коваленко был повторно задержан сотрудниками милиции, пенсионеру вновь предъявлено обвинение в сбыте наркотиков. Сейчас пенсионеру по ч.3 ст. 328 УК грозит от 6 до 15 лет.

Жена Александра Яковлевича уверена, что дело о наркотиках было сфальсифицировано, чтобы остановить активистов-правдолюбов.

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Теги: Минск
 
 
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Помните 71-летнего бобруйчанина Александра Коваленко, которого судят за якобы сбыт наркотиков? Очередное заседание по его делу прошло 11 февраля в Бобруйске - и было...
 
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