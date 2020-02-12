ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам

12.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицамБрест" width="560" height="314" />
В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». Теперь жители региона могут в прямом эфире обсудить с руководителями и компетентными специалистами актуальные проблемы на ту или иную тему.

Темой первого выпуска стали актуальные вопросы трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения. Во втором выпуске передачи специалисты обсудили актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Завтра, 13 февраля, в 19.15 в эфир выйдет третий выпуск «Телеприемной», где специалисты обсудят актуальные вопросы жилищного строительства и архитектуры.

Задать свой вопрос жители Пинщины могут как во время передачи по телефону 8-0162-21-55-65, так и заранее, отправив сообщение на Viber:+37529-847-44-44 или e-mail: 4tvline@mail.ru

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». Теперь жители региона могут в...
 
Новости дня
Новости общества
 
За путевку на республиканский этап «Золотой шайбы» поспорят 16 команд Гомельской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика