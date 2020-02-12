Программа «Телеприёмная» на телеканале «Беларусь 4. Брест» – новая возможность напрямую обратиться к руководителям и компетентным лицам

Источник материала: Полесская правда

Брест" width="560" height="314" />

В эфире телеканала «Беларусь 4. Брест» каждые две недели по четвергам в вечерний прайм-тайм выходит новая передача «Телеприемная». Теперь жители региона могут в прямом эфире обсудить с руководителями и компетентными специалистами актуальные проблемы на ту или иную тему.

Темой первого выпуска стали актуальные вопросы трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения. Во втором выпуске передачи специалисты обсудили актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Завтра, 13 февраля, в 19.15 в эфир выйдет третий выпуск «Телеприемной», где специалисты обсудят актуальные вопросы жилищного строительства и архитектуры.

Задать свой вопрос жители Пинщины могут как во время передачи по телефону 8-0162-21-55-65, так и заранее, отправив сообщение на Viber:+37529-847-44-44 или e-mail: 4tvline@mail.ru