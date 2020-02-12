Врач предупреждает: о вреде алкоголя

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Токсическое действие алкоголя на организм подростка в несколько раз сильнее, чем на организм взрослого. Доказано, чем моложе организм, тем губительнее действие на него алкоголя. В развитии алкоголизма решающую роль играет социальный фактор. Первой социальной средой ребенка является его семья. Она играет решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. Неблагополучие семьи обязательно отражается на детях. Не случайно подростки, употребляющие алкогольные напитки, как правило, живут именно в таких семьях.

Существующие в семьях «питейные традиции» становятся объектом наблюдения и подражания ребенка. При этом мальчики стараются быть больше похожими на отца, а девочки – на мать. Функциональная неполноценность семьи, в которой хотя бы один из родителей употребляет алкоголь, выражается в напряженной психологической обстановке, конфликтных взаимоотношениях между членами семьи. Нездоровый психологический климат отрицательно сказывается на детях, порождая в душе подростка отчуждение от семьи, родного дома. Атмосфера постоянного психологического дискомфорта выталкивает детей на улицу под влияние друзей, компаний. Налицо «социальное сиротство» – отсутствие внимания и заботы о ребенке (подростке) при живых родителях. Учеными доказано, что злоупотребление одним из родителей алкоголя до рождения ребенка отрицательно сказывается на психологическом и физическом развитии ребенка после рождения. У таких детей чаще отмечаются симптомы органического поражения центральной нервной системы. Установлено, что злоупотребление алкоголем мужчинами в течение 4-5 лет влечет за собой умственную неполноценность потомства, степень которой пропорциональна длительности заболевания алкоголизмом родителей.

Принцип недопустимости употребления алкоголя детьми и подростками является стратегической основой всей противоалкогольной работы среди подрастающего поколения. Противоалкогольное просвещение – это оздоровление семейно-бытовой среды детей и подростков (борьба с внутрисемейным приобщением детей и подростков к алкоголю, работа по повышению культуры семьи, усилению семейного контроля над детьми и т.д.), организация свободного времени детей и подростков.

Подготовила Т.Г. ВЫШЕДКО, валеолог УЗ «Борисовская больница №2»