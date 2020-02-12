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Время ожидания скорой помощи по экстренным вызовам в городе не должно превышать 20 минут

12.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Время ожидания скорой помощи по экстренным вызовам в городе не должно превышать 20 минут

Время ожидания бригады скорой помощи (с момента регистрации вызова до прибытия) по экстренным вызовам в городе не должно превышать 20 минут, в иных населенных пунктах — 35 минут. Это предусмотрено инструкцией о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения от 4 января 2020 года №2, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

При неотложном вызове время ожидания бригады скорой помощи не должно превышать 75 минут в городе и 90 минут в иных населенных пунктах. Но это не касается вызовов для транспортировки пациентов или констатации факта смерти: в этих случаях скорая должна прибывать не позднее, чем за 135 минут в городе и 150 минут в иных населенных пунктах. Но при поступлении сообщения из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел время сокращается: скорая должна приехать для констатации факта смерти не позднее 75 и 90 минут соответственно.

Документом определены структура, задачи и режимы функционирования, порядок деятельности службы, система управления ей и ее взаимодействие с бригадами неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения. Действие инструкции распространяется на государственные организации здравоохранения, оказывающие скорую медпомощь.

Согласно постановлению, в структуру службы входят станции (в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 тыс. человек), подстанции (в районах города и в иных административно-территориальных единицах, где проживают 50-100 тыс. человек), отделения и посты. В числе основных задач службы — своевременное оказание скорой медпомощи пациентам на основании клинических протоколов и методов, обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса при взаимодействии с юрлицами и ИП, осуществляющими медицинскую деятельность. Служба функционирует в трех режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности и в чрезвычайном режиме.

Документом определен порядок поступления обращений, приема, регистрации и передачи вызовов бригадам СМП. Также установлены формы медицинских документов (журнал записи вызовов, карта вызова бригады и сопроводительный лист, дневник работы и др.).

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

БЕЛТА

 
 
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Время ожидания бригады скорой помощи (с момента регистрации вызова до прибытия) по экстренным вызовам в городе не должно превышать 20 минут, в иных...
 
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