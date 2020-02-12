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Могилевчанам предлагают рассказать, где в городе нужен парк. Пройдете опрос?
12.02.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве занялись подготовкой проекта схемы зеленых территорий. Зоны, которые получат статус парка, сквера, бульвара или лесопарка запрещено будет отдавать под застройку. У могилевчан есть шанс поделиться мнением, какие зеленые зоны следует защитить от вырубки.
Есть несколько условий, чтобы зеленая зона могла претендовать на статус охраняемой от застройщиков. Ее размер должен быть более 0,03 га, а расположение — за пределами дворовой территории. Такие требования прописаны в законе «О растительном мире», рассказывает председатель Международного общественного объединения экологов Денис Кобрусев:
— Это инструмент защиты зеленых насаждений — в белорусских городах часто вырубают деревья под строительство. Наша основная задача сделать так, чтобы гражданам было максимально удобно вносить предложения и сохранять важные для них зеленые зоны. Удалось договориться с местными властями, чтобы был запущен опрос.
Высказать свое мнение можно в
Экологическая инициатива будет стараться, чтобы ни одно предложение горожанина не затерялось, обещает Денис Кобрусев.
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Зеленые зоны, которые попадут в список защищенных, нельзя будет застраивать.
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