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Могилевчанам предлагают рассказать, где в городе нужен парк. Пройдете опрос?

12.02.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве занялись подготовкой проекта схемы зеленых территорий. Зоны, которые получат статус парка, сквера, бульвара или лесопарка запрещено будет отдавать под застройку. У могилевчан есть шанс поделиться мнением, какие зеленые зоны следует защитить от вырубки.


Фото: vk.com/savepechersk

Есть несколько условий, чтобы зеленая зона могла претендовать на статус охраняемой от застройщиков. Ее размер должен быть более 0,03 га, а расположение — за пределами дворовой территории. Такие требования прописаны в законе «О растительном мире», рассказывает председатель Международного общественного объединения экологов Денис Кобрусев:

— Это инструмент защиты зеленых насаждений — в белорусских городах часто вырубают деревья под строительство. Наша основная задача сделать так, чтобы гражданам было максимально удобно вносить предложения и сохранять важные для них зеленые зоны. Удалось договориться с местными властями, чтобы был запущен опрос.

Высказать свое мнение можно в анонимном анкетировании на сайте горисполкома.

Экологическая инициатива будет стараться, чтобы ни одно предложение горожанина не затерялось, обещает Денис Кобрусев.

 
Теги: Могилев
 
 
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Зеленые зоны, которые попадут в список защищенных, нельзя будет застраивать.
 
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