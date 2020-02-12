Могилевчанам предлагают рассказать, где в городе нужен парк. Пройдете опрос?

Источник материала: Tut.by

В Могилеве занялись подготовкой проекта схемы зеленых территорий. Зоны, которые получат статус парка, сквера, бульвара или лесопарка запрещено будет отдавать под застройку. У могилевчан есть шанс поделиться мнением, какие зеленые зоны следует защитить от вырубки.



Фото: vk.com/savepechersk

Есть несколько условий, чтобы зеленая зона могла претендовать на статус охраняемой от застройщиков. Ее размер должен быть более 0,03 га, а расположение — за пределами дворовой территории. Такие требования прописаны в законе «О растительном мире», рассказывает председатель Международного общественного объединения экологов Денис Кобрусев:

— Это инструмент защиты зеленых насаждений — в белорусских городах часто вырубают деревья под строительство. Наша основная задача сделать так, чтобы гражданам было максимально удобно вносить предложения и сохранять важные для них зеленые зоны. Удалось договориться с местными властями, чтобы был запущен опрос.

Высказать свое мнение можно в анонимном анкетировании на сайте горисполкома.

Экологическая инициатива будет стараться, чтобы ни одно предложение горожанина не затерялось, обещает Денис Кобрусев.