Африканская чума свиней: профилактика и меры борьбы

Источник материала: Газета Авангард





Африканская чума свиней — особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности заражённых животных и высоким экономическим ущербом. Ветеринарных препаратов для профилактики и лечения свиней от этой болезни не существует. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в почве до 112 дней, сыром мясе до 188 дней, копчёном мясе до 150 дней. Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей.

Признаки болезни: отказ от корма, повышение температуры тела до 40-420С в течение 3-7 дней, угнетение, посинение или покраснение кожи ушей, живота, рвота, понос иногда с примесью крови.

Профилактика и меры борьбы:

лица, ведущие личные подсобные хозяйства, в которых имеются свиньи, обязаны соблюдать следующие правила, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать возможности заноса и распространения вируса АЧС на территории республики;

не допускать посещение личных подсобных хозяйств посторонними лицами, иметь отдельную обувь для обслуживания свиней;

содержать поголовье в закрытых помещениях, не допускать свободного выгула свиней;

обрабатывать животных и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

подвергать обязательной термической обработке пищевые отходы и корма перед скармливанием, не приобретать корма у случайных лиц;

не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района из других территорий;

немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней специалистам государственной ветеринарной службы;

при обнаружении трупов диких свиней необходимо срочно уведомить об этом местный исполнительный и распорядительный орган или работников районной ветеринарной станции;

работники свиноводческих организаций, занимающиеся охотой, по возможности должны ограничиться от охоты на дикого кабана во избежание возможного заноса вируса АЧС на территорию свиноводческих организаций;

исключить без ветеринарных сопроводительных документов торговлю живыми свиньями, реализацию мяса и продуктами убоя свиней.

Помните: выполнение этих рекомендаций позволит избежать заноса африканской чумы свиней на территорию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические потери.

По информации Буда-Кошелевской ветеринарной станции