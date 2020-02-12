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Африканская чума свиней: профилактика и меры борьбы

12.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Африканская чума свиней: профилактика и меры борьбы
Фото из открытых источников

Африканская чума свиней — особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности заражённых животных и высоким экономическим ущербом. Ветеринарных препаратов для профилактики и лечения свиней от этой болезни не существует. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в почве до 112 дней, сыром мясе до 188 дней, копчёном мясе до 150 дней. Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей.

Признаки болезни: отказ от корма, повышение температуры тела до 40-420С в течение 3-7 дней, угнетение, посинение или покраснение кожи ушей, живота, рвота, понос иногда с примесью крови.

Профилактика и меры борьбы: 

  • лица, ведущие личные подсобные хозяйства, в которых имеются свиньи, обязаны соблюдать следующие правила, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать возможности заноса и распространения вируса АЧС на территории республики;
  • не допускать посещение личных подсобных хозяйств посторонними лицами, иметь отдельную обувь для обслуживания свиней;
  • содержать поголовье в закрытых помещениях, не допускать свободного выгула свиней;
  • обрабатывать животных и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
  • подвергать обязательной термической обработке пищевые отходы и корма перед скармливанием, не приобретать корма у случайных лиц;
  • не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района из других территорий;
  • немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней специалистам государственной ветеринарной службы;
  • при обнаружении трупов диких свиней необходимо срочно уведомить об этом местный исполнительный и распорядительный орган или работников районной ветеринарной станции;
  • работники свиноводческих организаций, занимающиеся охотой, по возможности должны ограничиться от охоты на дикого кабана во избежание возможного заноса вируса АЧС на территорию свиноводческих организаций;
  • исключить без ветеринарных сопроводительных документов торговлю живыми свиньями, реализацию мяса и продуктами убоя свиней.

Помните: выполнение этих рекомендаций позволит избежать заноса африканской чумы свиней на территорию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические потери.

По информации Буда-Кошелевской ветеринарной станции

 
 
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Африканская чума свиней — особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением,...
 
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