В Ельском районе неизвестные подожгли сарай местной жительницы с живностью, а затем и дом

Источник материала: Tut.by

Неспокойной выдалась эта ночь для пенсионерки и ее семьи из деревни Движки Ельского района. Неизвестные подожгли сначала ее сарай, а затем и дом, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел в полвторого ночи на улице 9-го мая.

— Мы уже все спали и вдруг услышали, как трещит шифер, выглянули в окно — мамин сарай полыхает, а там ведь все хозяйство: 4 козы, куры, мотоблок. Все сгорело, — рассказывает TUT.BY дочь пенсионерки Татьяна.

Не успела семья оценить потери, как горел уже дом пенсионерки. К счастью, к этому времени на улицу выскочили местные и успели потушить жилище, сгорел только диван.





— Нам сказали, что это поджог, в доме выбили стекло и бросили туда горящий предмет. Не понимаем, кому это было нужно? Мама — неконфликтный человек, врагов у нее не было, — вздыхает Татьяна.

Милиция по факту поджога проводит проверку.