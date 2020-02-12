ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ельском районе неизвестные подожгли сарай местной жительницы с живностью, а затем и дом

12.02.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Неспокойной выдалась эта ночь для пенсионерки и ее семьи из деревни Движки Ельского района. Неизвестные подожгли сначала ее сарай, а затем и дом, сообщили в МЧС.


Инцидент произошел в полвторого ночи на улице 9-го мая.

— Мы уже все спали и вдруг услышали, как трещит шифер, выглянули в окно — мамин сарай полыхает, а там ведь все хозяйство: 4 козы, куры, мотоблок. Все сгорело, — рассказывает TUT.BY дочь пенсионерки Татьяна.

Не успела семья оценить потери, как горел уже дом пенсионерки. К счастью, к этому времени на улицу выскочили местные и успели потушить жилище, сгорел только диван.


— Нам сказали, что это поджог, в доме выбили стекло и бросили туда горящий предмет. Не понимаем, кому это было нужно? Мама — неконфликтный человек, врагов у нее не было, — вздыхает Татьяна.

Милиция по факту поджога проводит проверку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Мы уже все спали и вдруг услышали, как трещит шифер, выглянули в окно - мамин сарай полыхает, а там ведь все хозяйство - 4 козы, куры, мотоблок, все сгорело, - вздыхает...
 
Новости дня
Новости общества
 
Могилевчанам предлагают рассказать, где в городе нужен парк. Пройдете опрос?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика