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Торговая сеть Гомельской области приросла в 2019 году на 10%

12.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В 2019 году торговая сеть Гомельской области приросла на 10%. В отрасли работают более 16 тыс. объектов, об этом сообщил журналистам начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан перед коллегией по итогам работы отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

Торговая сеть Гомельской области приросла в 2019 году на 10%

По словам Александра Качана, социальный стандарт выполняется: на 1 тыс. населения Гомельской области приходится более 670 кв.м торговых площадей (при нормативе 600 кв.м).

В прошлом году в регионе реализовано несколько серьезных проектов в сфере торговли. Крупные центры открыты в Гомеле, Мозыре, других городах. «Практически в каждом районе развивались торговые сети. В розничный сегмент приходили представители малого и среднего бизнеса», — рассказал начальник главного управления. По его мнению, рост числа созданных рабочих мест в сфере свидетельствует о том, что интерес к отрасли сохраняется.

Достаточно динамично развивался рынок непродовольственных товаров. «Это основной индикатор благосостояния населения. Положительная динамика и по реализации продовольственной группы товаров», — отметил Александр Качан. Он уточнил, что в регионе удается сохранять ценовую стабильность.

Начальник главного управления торговли и услуг облисполкома подчеркнул, что у каждого формата торговых объектов есть свой потребитель. «В целом оценивая ситуацию на рынках республики, видны резервы для роста магазинов шаговой доступности. Они должны сформировать свой ассортимент, определить своего покупателя и на него работать. Пока некоторые магазины этого формата пытаются соответствовать супермаркетам — в этом их стратегическая ошибка», — пояснил он.

На коллегии также были обозначены задачи для организаций торговли и общественного питания на 2020 год. Основное направление — дальнейшее развитие розничного рынка. «В первую очередь видим необходимость продолжать экспансию конкурентной сети с высоким качеством обслуживания в сельской местности, где рынок достаточно специфический. Важны соблюдение правил торговли и защита прав потребителей — все те вопросы, которые должны повышать культуру обслуживания потребителей», — резюмировал Александр Качан.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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В 2019 году торговая сеть Гомельской области приросла на 10%. В отрасли работают более 16 тыс. объектов, об этом сообщил журналистам начальник главного...
 
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