В Браславе наконец сняли с дерева домашнего кота, который забрался туда и просидел пять суток

Источник материала: Tut.by

В Браславе спасатели сняли с дерева кота, который просидел там пять суток, пишет «Браслаўская звязда».





Хозяин на время оставил своего домашнего питомца на попечение друга — но кот Бантик каким-то образом оказался на улице. Первые три дня его вообще не могли найти, потом соседка случайно заметила животное на верхушке сосны. Кот сидел на высоте примерно трехэтажного дома. Никакие уговоры спуститься не влияли на Бантика: он просидел на дереве еще два дня. Пришлось звонить в 101.

Чтобы достать кота, потребовалась вышка, ее дали местные коммунальники.





Когда спасатель поднялся на высоту, кот сам запрыгнул ему на плечо. Животное было испугано и истощено. Сейчас с ним все в порядке, он дома, с хозяином.