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Татьяна Беланова. Полвека в процедурном кабинете

12.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Татьяна Беланова. Полвека в процедурном кабинете

Говорят, в процедурном кабинете крайне тяжело работать, и медики обычно в нем не задерживаются. Татьяна Васильевна Беланова – исключение из правил. 12 февраля исполнится ровно 50 лет, как она пришла работать процедурной медицинской сестрой в Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.

– Человек, который не любит свою работу, вряд ли задержится на такой срок?

– Это вы точно подметили. Я без работы не представляю своей жизни. За время отпуска успеваю соскучиться. В ноябре, было, собралась уходить на заслуженный отдых, я туда уже 15 лет иду и все не могу дойти (смеется), а потом как подумала… и новый контракт подписала. Вот и работаю. Было бы здоровье.

– А как вы вообще пришли в профессию? Мечта детства?

– Это не моя, а мамина мечта. Она работала сперва проводницей, потом – дояркой. Жили мы в поселке Рекорд. И когда я сказала ей, что хочу стать агрономом, мама смогла найти нужные слова. После окончания Гомельского медучилища я недолго работала в 10-й поликлинике города Гомеля хирургической сестрой. Потом вышла замуж и в 1970-м году вернулась на Будакошелевщину. Принимал меня на работу Иосиф Миронович Шапиро – наш легендарный хирург, Заслуженный врач БССР. 24 года он возглавлял Буда-Кошелевскую центральную районную больницу (1961-1985), 15 из них мне довелось работать с ним. Он предложил мне на выбор работу палатной медсестры, хирургической или процедурной. Я выбрала, как вы понимаете, процедурную. За свою жизнь трудовую чего только не приходилось делать: и зондировала, и желудок промывала, и перевязки делала, и гипс накладывала – всё это было когда-то на процедурном кабинете. На перевязки любили ко мне ходить: говорили, рука легкая.

– Наверное, мамы всегда лучше знают, что надо их детям. Хотя из вас, думаю, получился бы отличный агроном. Не жалеете, что последовали ее совету?

– Что вы! Я получаю удовлетворение от своей работы. Хотя и не скрою, тяжело. На того, кто работает здесь, ложится большая нагрузка и не меньшая ответственность. Нужны, с одной стороны, сострадание к людям, а с другой – отточенные профессиональные навыки и определенное хладнокровие, умение держать себя в руках. Но я, может, это кому и не видно, очень жалею людей. Особенно маленьких жалко. Тут свои особенности: маленькой иголочкой не возьмешь – кровь быстро сворачивается. Надо большой брать, а вены какие у малыша? Тут изловчиться надо. По мне лучше тысячу взрослых принять, чем одного ребенка. Бывает, принимаю без очереди. А как, если я знаю, что человек, допустим, после операции, сердечник, астматик или гипертоник? Люди не всегда понимают, приходится объяснять. После приходят и извиняются. А я говорю: «Никогда не шумите, потому что я вызываю тех, кто не может ждать. Я же всех вас знаю».

– Да, с людьми работать непросто. Так было всегда или люди изменились?

– На самом деле люди не меняются. Как и 50 лет назад, так и сейчас встречаются доброжелательные и уравновешенные, а есть нетерпеливые. К счастью, последних меньше. Просто они больше запоминаются. Медикам, как и десятилетия назад, нужны выдержка и такт. А еще нужен искренний интерес к пациентам. Для каждого можно найти доброе слово. Надо позаботиться о том, чтобы никто из них не чувствовал боли или дискомфорта. Конечно, это большая эмоциональная нагрузка. Но тогда и не стоило идти в медицину. Медик, будь то врач или медсестра, который не любит свою работу, вряд ли будет вежлив с пациентами.

– Нагрузка на вас серьезная: как не придешь, у вашего кабинета всегда люди.

– Да, людей через мои руки проходит много. В 6.45 я уже на работе. С 7.30 до 11 утра произвожу забор крови из вены, а потом до 18 делаю внутримышечные, внутривенные и внутрикожные инъекции. Основная нагрузка выпадает, как правило, на первую половину дня. В среднем кабинет посещают по 100 человек. А сколько их прошло за полвека, и не сосчитать.

– Да, полвека это действительно очень много. Но когда смотришь, как вы ловко, но при этом без спешки, четко и уверенно делаете свою работу, как быстро движется очередь, с каким настроением пациенты покидают ваш кабинет, поневоле задумаешься: может вы секрет вечной молодости открыли?

– Секрет прост на самом деле: думать о хорошем и чаще улыбаться. А еще добрей надо быть к людям, любить их надо.

Человек непростой судьбы, Татьяна Васильевна, несмотря на все жизненные перипетии, остается жизнерадостной, отзывчивой, внимательной и доброжелательной женщиной. Она прекрасная хозяйка и душа компании. Ее энергичности, ловкости и расторопности, необыкновенного трудолюбия хватит на десятерых. А главное – она профессионал, каких еще поискать.

Будете в 26 кабинете, не забудьте поздравить Татьяну Васильевну с полувековым профессиональным юбилеем. Она это заслужила. И вот еще, чуть не забыла, никогда не говорите ей под руку, что у вас плохие вены. Она этого не любит.

Ирина Палубец

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Теги: Гомель
 
 
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Говорят, в процедурном кабинете крайне тяжело работать, и медики обычно в нем не задерживаются. Татьяна Васильевна Беланова – исключение из правил. 12...
 
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