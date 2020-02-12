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Пять обвиняемых по «делу Втюрина» признали вину и заключили сделку со следствием

12.02.2020 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Верховном суде началось предварительное слушание по громкому коррупционному делу, где фигурируют бывший заместитель Государственного секретаря Совбеза Андрей Втюрин, экс-гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов, бывший председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» Феликс Касперович, сообщает Sputnik Беларусь. Всего по делу проходит 16 обвиняемых, известно, что пятеро из них признали свою вину и заключили сделку со следствием — это значит, помогли изобличить других обвиняемых.


Андрей Втюрин. Фото с сайта vsr.mil.by

12 обвиняемых находятся под стражей, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. На предварительное судебное заседание доставлены пять обвиняемых, заключивших соглашение о сотрудничестве со следствием.

Среди них гражданин России Владимир Казанцев — представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», обвиняется в даче взяток на сумму не менее 190 тысяч долларов. Председатель правления «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток на сумму не менее 868 750 долларов. Гендиректор «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Представитель компании «АМТ-Груп Интернешнл» Михаил Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов. В ходатайствах обвиняемые указывали, что готовы сотрудничать со следствием, изобличать иных участников преступления и погасить причиненный ущерб. В суде они заявили, что добровольно заключили соглашение.

Адвокат Андрея Втюрина заявила ходатайство о том, чтобы дело рассматривали в закрытом режиме. Сам обвиняемый ранее также обращался в суд с такой просьбой, указывал, что в материалах дела содержатся секретные данные, которые относятся ко времени его службы в Совете безопасности. Если суд удовлетворит ходатайство, публично огласят только приговор, детали уголовного дела будут скрыты. Кстати, в КГБ отмечали, что Втюрин полностью признал вину. Под стражей он находится с апреля 2019 года.

Как ранее сообщали в КГБ, должностные лица брали взятки за заключение договоров, предусматривающих модернизацию телекоммуникационного оборудования. Обвинения предъявлены восьми должностным лицам государственных органов и банковских учреждений и восьми представителям коммерческих структур за совершение преступлений — за дачу и получение взяток.

Фигурантами уголовного дела являются:

  • Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;
  • Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;
  • Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов;
  • Юрий Зданевич, директор «Информационно-вычислительного центра» Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов;
  • Алексей Милованов, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов;
  • Андрей Втюрин, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и подстрекательстве к даче взятки;
  • Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелеком», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро;
  • Юрий Пономарев, исполнительный директор «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов;
  • Владимир Жилин, фактический руководитель «Мобильный сервис» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов;
  • Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов;
  • Михаил Пригара, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов;
  • Сергей Шарков, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов;
  • Александр Бровка, представитель «Мобильный сервис» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов;
  • Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;
  • Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;
  • Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тысяч долларов.

Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 кг золота.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Втюрин полностью признал вину, просит слушать дело в закрытом режиме.
 
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