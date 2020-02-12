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В Гомеле прямо в отделе милиции застрелился мужчина. Подробности

12.02.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из отделов милиции Гомеля прямо в кабинете застрелился мужчина, сообщает телеграм-канал Nexta. В УВД нам подтвердили факт инцидента.

 — Днем 11 февраля в Железнодорожном РОВД Гомеля произошло ЧП, повлекшее смерть человека. Все материалы проверки, в том числе видео с камер наблюдения, переданы в СК. Там проводят проверку, — сообщил официальный представитель УВД области Виталий Пристромов.

По информации Nexta, одному из местных охотников при прохождении очередной медицинской комиссии поставили диагноз из области психиатрии. На следующий день к мужчине пришел участковый и изъял как ружье, так и патроны, — его заболевание более не позволяло их хранить по закону. После этого милиционеры дали гомельчанину полгода, чтобы продать оружие.

Днем 11 февраля мужчина, по неподтвержденной информации, пришел в РОВД и попросил сфотографировать ружье, чтобы разместить объявление о продаже. Оружие мужчине дали. Он якобы протирал его от пыли, сотрудник, под присмотром которого все происходило, отвлекся — и охотник зарядил ружье и выстрелил себе в голову.

Мужчина погиб на месте.

 
Теги: Гомель
 
 
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Днем 11 февраля в Железнодорожном РОВД Гомеля произошло ЧП, повлекшее смерть человека.
 
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