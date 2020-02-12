|
Пять из 16 фигурантов «дела Втюрина» пошли на сделку со следствием
12.02.2020 13:22 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С обвиняемыми по коррупционному делу главой межбанковского расчетного центра Феликсом Касперовичем, гендиректором "Белтелекома" Сергеем Сиводедовым и еще тремя фигурантами были заключены досудебные соглашения.
Досудебные соглашения были заключены также с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным, представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригара и с россиянином Владимиром Казанцевым - представителем компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком". Такая информация была озвучена сегодня на предварительном судебном заседании в Верховном суде.
Касперович обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток на сумму более $868 тыс. Сиводедов, по данным следствия, получил не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме $285 тыс., а Казанцев - в передаче не менее $190 тыс.
Один из адвокатов подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, однако решение по нему пока не принято.
Поясняя договор со следствием, Феликс Касперович рассказал, что возместил денежные средства, которыми завладел. Андрей Подгорный рассказал, что выдал имущество и деньги, в том числе личные сбережения. Пригара уверяет, что рассказал о всех фактах преступлений, которые были ему известны. Сиводедов также сообщил, что возместил денежные средства и сообщил об известных ему преступлениях. Владимир Казанцев, с его слов, дал показания,
Напомним, что в декабре КГБ
первая информация о возможном задержании Втюрина
30 мая был
Российские СМИ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С обвиняемыми по коррупционному делу главой межбанковского расчетного центра Феликсом Касперовичем, гендиректором "Белтелекома" Сергеем Сиводедовым и еще тремя...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)