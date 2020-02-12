Пять из 16 фигурантов «дела Втюрина» пошли на сделку со следствием

С обвиняемыми по коррупционному делу главой межбанковского расчетного центра Феликсом Касперовичем, гендиректором "Белтелекома" Сергеем Сиводедовым и еще тремя фигурантами были заключены досудебные соглашения.

Досудебные соглашения были заключены также с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным, представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригара и с россиянином Владимиром Казанцевым - представителем компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком". Такая информация была озвучена сегодня на предварительном судебном заседании в Верховном суде.

Касперович обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток на сумму более $868 тыс. Сиводедов, по данным следствия, получил не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме $285 тыс., а Казанцев - в передаче не менее $190 тыс.

Один из адвокатов подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, однако решение по нему пока не принято.

Поясняя договор со следствием, Феликс Касперович рассказал, что возместил денежные средства, которыми завладел. Андрей Подгорный рассказал, что выдал имущество и деньги, в том числе личные сбережения. Пригара уверяет, что рассказал о всех фактах преступлений, которые были ему известны. Сиводедов также сообщил, что возместил денежные средства и сообщил об известных ему преступлениях. Владимир Казанцев, с его слов, дал показания, передает БелТА.

Напомним, что в декабре КГБ завершил предварительное расследование уголовного дела по взяткам при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвинения предъявлены 16 человекам.

первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов.

30 мая был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Втюрина с поста генерального секретаря Совета безопасности за дискредитацию воинского звания неназванным проступком.