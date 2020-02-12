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Пять из 16 фигурантов «дела Втюрина» пошли на сделку со следствием

12.02.2020 13:22 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С обвиняемыми по коррупционному делу главой межбанковского расчетного центра Феликсом Касперовичем, гендиректором "Белтелекома" Сергеем Сиводедовым и еще тремя фигурантами были заключены досудебные соглашения.

Досудебные соглашения были заключены также с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным, представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригара и с россиянином Владимиром Казанцевым - представителем компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком". Такая информация была озвучена сегодня на предварительном судебном заседании в Верховном суде.

Касперович обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток на сумму более $868 тыс. Сиводедов, по данным следствия, получил не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме $285 тыс., а Казанцев - в передаче не менее $190 тыс.

Один из адвокатов подал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, однако решение по нему пока не принято.

Поясняя договор со следствием, Феликс Касперович рассказал, что возместил денежные средства, которыми завладел. Андрей Подгорный рассказал, что выдал имущество и деньги, в том числе личные сбережения. Пригара уверяет, что рассказал о всех фактах преступлений, которые были ему известны. Сиводедов также сообщил, что возместил денежные средства и сообщил об известных ему преступлениях. Владимир Казанцев, с его слов, дал показания, передает БелТА.

Напомним, что в декабре КГБ завершил предварительное расследование уголовного дела по взяткам при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвинения предъявлены 16 человекам.

первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов.

30 мая был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Втюрина с поста генерального секретаря Совета безопасности за дискредитацию воинского звания неназванным проступком.

Российские СМИ предположили, что Втюрина арестовали за слив информации. Но КГБ подтвердил, что чиновника задержали с поличным за получение взятки от россиян. Андрей Втюрин признал вину и сотрудничает со следствием.

 
 
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С обвиняемыми по коррупционному делу главой межбанковского расчетного центра Феликсом Касперовичем, гендиректором "Белтелекома" Сергеем Сиводедовым и еще тремя...
 
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