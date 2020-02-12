При высокой температуре - за 75 минут. Как долго скорая должна ехать до пациента в городе и деревне

Источник материала: Tut.by

При экстренном вызове скорая должна доехать до пациента в городе за 20 минут, при неотложном — за 75. Нормы определяет постановление Минздрава от 4 января 2020 года «О вопросах организации деятельности службы скорой медицинской помощи», опубликованное на Национальном правовом интернет-портале pravo.by .



Фото: Александра Пилипович-Сущиц, TUT.BY

В постановлении детализировали время доезда скорой в разных случаях и в зависимости от типа населенного пункта. Например, при экстренном вызове скорая в городе должна доехать до пациента за 20 минут, в деревне, агрогородках — за 35 минут. При неотложном вызове, за исключением вызовов для транспортировки пациентов или констатации факта смерти, в городе время ожидания скорой — 75 минут, в других населенных пунктах — 90 минут.

При неотложном вызове, но для транспортировки пациентов или констатации факта смерти, время в пути скорой должно в городе занимать не более 135 минут, в других населенных пунктах — 150 минут.

Если это неотложный вызов скорой, сообщение поступило из оперативно-дежурной службы милиции, и оно связано с выездом бригады для констатации факта смерти, время ожидания скорой в городе должно не превышать 75 минут и 90 минут в других населенных пунктах.

Во всех случаях время рассчитано с момента регистрации вызова до прибытия бригады по адресу.

К экстренным вызовам скорой помощи относятся вызовы при пожарах, чрезвычайных ситуациях, внезапном изменении поведения у ребенка до 3 лет, внезапном изменении двигательной активности, потере сознания, сыпи с высокой температурой у детей, отравлении химическими веществами или лекарствами, повешении, утоплении, ожоге любой площади и глубины у пациента в возрасте до 3 лет, обширном ожоге, ожогах нескольких областей тела, глубоких и обширных ранах, инородных телах с локализацией, представляющей угрозу для жизни пациента, судорогах, острых нарушениях дыхания, ДТП с пострадавшими, электротравмах, падении с высоты выше собственного роста, внезапно возникшем нарушении ритма сердца (аритмии), родах, осложненной травме, которая представляет угрозу для жизни.

К неотложным вызовам относятся вызовы по поводу значительного изменения артериального давления, персистирующей аритмии, аллергии, головной боли при отсутствии эффекта от приема лекарств, боли в животе, спине, грудной клетке, конечности, при остро возникшей боли в конечностях с нарушением гемодинамики без признаков травмы, гемофилии, желудочно-кишечном, маточном, носовом кровотечении, неадекватном поведении, отморожении, рвоте и сыпи, повышение температуры тела у детей в возрасте до 3 лет, температуре выше 38,5 °С у детей старше 3 лет при отсутствии эффекта от приема пероральных жаропонижающих лекарств, температуре выше 39,5 °С у людей старше 18 лет при отсутствии эффекта от приема лекарств, острой задержке мочи, пищевых отравлениях, приступе эпилепсии при установленном диагнозе, обезболивании пациентов с онкологическим заболеванием в терминальной стадии в нерабочие часы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, неосложненной травме при ограничении способности к самостоятельному передвижению, констатация факта смерти в порядке, установленном законодательством, ухудшение состояния здоровья при невозможности уточнить состояния.

Постановление вступает в силу после официального опубликования, то есть сегодня, 12 февраля.