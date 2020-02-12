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Оправдательных приговоров в Беларуси в прошлом году стало больше - 0,3% вместо 0,2%

12.02.2020 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019 году суды вынесли 114 оправдательных приговоров (почти 0,3% от всех обвинительных приговоров в стране). Годом ранее их было всего 80 (0,2%).


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Верховный суд проанализировал статистику за минувший год. Оказалось, в 2019 году было меньше осужденных лиц — 38 726. По сравнению с предыдущим годом цифра уменьшилась на 4,6%.

— Оправдательные приговоры вынесены в отношении 114 лиц. Основными поводами для оправдания, как и в предыдущие годы, явились отсутствие в деяниях состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении, — сообщает пресс-служба Верховного суда.

Больше всего оправдательных приговоров было оглашено по преступлениям против жизни и здоровья человека — 36, по экономическим преступлениям — 19, половой неприкосновенности — 1.

Кроме того 130 человек были оправданы по отдельным статьям обвинения. В отношении 2326 лиц дела были прекращены. Например, 706 дел было закрыто, потому что стороны смогли помириться.

Если посмотреть на данные по оправдательным приговорам, то в 2017 году их было 36, в 2018 — 80, а уже в 2019 — 114.

 
 
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В 2019 году суды вынесли 114 оправдательных приговоров (почти 0,3% от всех обвинительных приговоров в стране). Годом ранее их было всего 80 (0,2%).
 
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