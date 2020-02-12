На что чаще всего жалуются властям жители области, и как решаются их проблемы

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На что чаще всего жалуются жители области и как решаются их проблемы, рассказала в интервью корреспонденту МЛЫН.BY начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Оксана Таранда.

— Оксана Николаевна, анализируя обращения жителей области, какой можно сделать вывод? В каких сферах чаще всего наблюдаются проблемы?

— Лидируют вопросы жилищного фонда и ЖКХ: 38% от общего числа обращений. Их количество не уменьшается, хотя и сделано немало. В 2019-м после капитального ремонта введено в эксплуатацию более 360 тыс. кв. м жилья, произведен текущий ремонт 616 подъездов, 698 балконов, 83 130 кв. м кровель. Заменено 130,481 км теплосетей, 14 204 уличных светильника. Выполнено 60 899,2 кв. км ямочного ремонта, для повышения качества водоснабжения проведена перекладка 57,6 км водопроводных сетей и водопроводов. Требуют решения и вопросы, связанные с землеустройством и землепользованием, дорожно-транспортной инфраструктурой, с улучшением жилищных условий. Все больше заявлений поступает по проблемам социальной сферы, промышленности, агропромышленного комплекса.

— Возможно, количество обращений в облисполком растет из-за того, что они не решаются на местном уровне?

— Я бы так не сказала. Большинство обращений связаны с бытовыми проблемами: земельные споры, взаимоотношения между соседями, вопросы наследования. Все это относится к компетенции райисполкомов и сельисполкомов, но местные жители просят помощи сразу у высших структур. Часть заявлений, которые поступают к нам, направляем в другие организации, в чьей компетенции данные вопросы. По закону мы имеем право оставить без рассмотрения те обращения, что не в рамках нашей компетенции. Тем не менее всегда стараемся помочь.

— Какую форму обращения предпочитают жители Минщины?

— В последнее время чаще получаем письма граждан через интернет. Если в 2018-м их было 1900, то в прошлом году — 2466. В рубрику «Электронные обращения» на наш официальный сайт приходят и якобы коллективные петиции. Когда начинаем изучать ситуацию, выезжаем на место, почти всегда выясняется, что озвученная проблема не имеет столь значимых масштабов, о которых шла речь в обращении.

— Что можно сказать о нареканиях граждан по поводу работы объектов торговли? С чем, на ваш взгляд, это связано?

— В первую очередь с тем, что жители Минщины стали активнее пользоваться своими правами. В прошлом году нам поступило 223 подобных обращения. Основная часть — из Минского и Молодечненского районов. Люди жаловались на работу торговых объектов, интернет-магазинов, просили помочь защитить их потребительские права. К сожалению, в ходе проверки выясняется, что помочь ничем нельзя. А все из-за того, что покупатель, заказывая и оплачивая товар, не читает договор. Недавно, например, обратился заявитель, который купил телефон через интернет. Позже узнал: гаджет не новый, а восстановленный. Работники главного управления торговли и услуг провели проверку. Оказалось, что магазин предлагал покупателям восстановленную технику, о чем было указано в пользовательском соглашении, но на это покупать внимания не обратил.

— Не становится меньше и повторных обращений?

— Бывают ситуации, когда решение проблемы затягивается на несколько лет. Например, для того чтобы выполнить капитальный ремонт или построить новую дорогу, нужно подготовить проектно-сметную документацию, запланировать финансовые средства. Такая же ситуация с газификацией: надо прокладывать газопровод высокого давления, соблюдая очередность. В таких ситуациях мы берем вопрос на дополнительный контроль. Надеясь ускорить процесс, люди обращаются к властям снова и снова.

Ежеквартально проводятся два мониторинга по работе с обращениями. Создана рабочая группа, в которую входят представители структурных подразделений облисполкома, органы прокуратуры и Комитета государственного контроля Минской области. Специалисты выезжают в регионы, чтобы оценить работу организаций здравоохранения, образования, транспортных служб, ЖКХ, учреждений культуры.

И вопросы решаются: прокладываются газопроводы, строятся дома и другие необходимые объекты. Большинство проблем, о которых нам сообщают, не назовешь глобальными. Это говорит о том, что удается справиться с проблемами более значительного характера. Люди жалуются на неудобное расписание автобусов, просят перенести остановочные пункты, их не устраивает ассортимент автолавок… Здесь также стараемся помочь. Для нас нет несерьезных вопросов. Если что-то усложняет людям жизнь, наша задача — помочь.

Из каких районов чаще всего обращались в облисполком в 2019 году:

Минский — 2052;

Борисовский — 588;

Молодечненский — 422;

Смолевичский — 395;

Дзержинский — 367.

Анна Халдеева

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