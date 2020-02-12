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Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

12.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Мировой рекорд по самому длинному поцелую был установлен в 2013 году в Паттайе — тайская пара целовалась 58 часов, 35 минут и 58 секунд без остановок. При выборе победителя белорусского поцелуйного марафона жюри оценивало не только длительность поцелуя, но и его креативность.

Во время марафона участники старались удивить жюри всевозможными способами: играли в нарды, сочиняли стихотворение, вязали сердце, делали гирлянду из своих романтических фотографий и даже рисовали картину.

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Из 24 пар до финиша дошли 23. В этом году одна из них отметит свою жемчужную свадьбу. К слову, самому взрослому участнику марафона — 51 год.

Определить победителей предстояло жюри, в состав которого вошли: психолог, сексолог, заместитель начальника отдела ЗАГС администрации Советского района, руководитель отдела маркетинга компании Mark Formelle и начальник отдела маркетинга и информационных технологий компании «Интерсити».

Победу в марафоне одержали Татьяна и Дмитрий Зеленьковы — супружеская пара из Минска, которая уже 17 лет вместе. В их семье трое детей, и как писала в заявке на участие сама Татьяна: “Дома времени на поцелуи нет”. Муж Татьяны до последнего не знал, в каком мероприятии ему предстоит поучаствовать. Однако к удивлению самой пары именно они одержали победу. В качестве подарка пара получила 10-дневное романтическое путешествие на остров Джерба.

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

— Описать энергетику, которая царила на поцелуйном марафоне, невозможно. Фотографии передают лишь малую часть тех эмоций, которые участники подарили друг другу в своих поцелуях, — рассказывает Светлана Сипарова, директор компании Mark Formelle. — Но всем, кто не смог попасть на наш марафон, чтобы сделать сюрприз своей второй половинке, расстраиваться не стоит. В День святого Валентина вы можете порадовать ее новинками из новой тематической любовной коллекции Mark Formelle.

Организаторы не скрывают, что не все зарегистрировавшиеся пары пришли на мероприятие. Однако после реакции зрителей намерены вернуться к нему в следующем году и собрать еще больше участников. Условия поцелуйного марафона в 2021 году будут уже сложнее — “марафонская” дистанция составит 90 минут.

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

Целовались на полу и рисовали картины — в Минске прошел первый поцелуйный марафон

 
Теги: Минск
 
 
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