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Людмила Прокопенко провела прием граждан

12.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Людмила Прокопенко провела личный прием граждан.

Людмила Прокопенко провела прием граждан

Предварительно в списке желающих обратиться за помощью в решении своих проблем к главе района значилось 10 человек, однако большая часть вопросов была решена и снята до приема.

Людмила Прокопенко провела прием граждан

Людмила Прокопенко провела прием граждан

Людмила Прокопенко провела прием граждан

Людмила Прокопенко провела прием граждан

Людмила Прокопенко провела прием граждан

Среди тем, волнующих заявителей, – решение жилищных вопросов, ремонт жилого дома и неисполнение договорных обязательств.

По всем поднятым темам обратившимся даны квалифицированные консультации.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Людмила Прокопенко провела личный прием...
 
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