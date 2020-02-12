Семья, работа и ностальгия по малой родине

Источник материала: Радзiма





Два года назад Андрей Черницын купил удочки. «Увидел их в магазине и не удержался, — рассказывает он. — Тут же вспомнилось детство, проведенное на Иртыше, где мы, ребятня, вместе со взрослыми ловили на реке рыбу. Наудим мешка три рыбешки и тащим домой. Интересное было время. Ведь до 13 лет вместе с родителями жил в Омской области, в двухстах километрах от областного центра. Казалось бы, столько прошло времени, а не могу забыть свою малую родину. Всё мечтаю туда съездить. Теперь уже вместе со своей семьей».

Пока что побродить по местам детства у Андрея не получается. Да что там дальние поездки, он даже удочки не распаковал. Так и стоят они, дожидаясь, когда у их хозяина появится свободное время. «Я не считаю себя слишком занятым человеком, — говорит мой собеседник, — а все равно иной раз действительно на всё не хватает времени. Работаю в лесхозе на харвестере, график удобный — два дня через два. Пока нахожусь на выходных, на машине работает напарник Сергей Прибыш. Стараюсь всё свободное время проводить с семьей, а еще по возможности навестить родителей в Заелице. Этот агрогородок, куда с ними переехал из России, тоже для меня дорог. Там прошла моя юность, и там я окончил девять классов местной школы».

Делясь своим личным, Андрей рассказал, что ему всегда импонировало то, что связано с природой. Но так вышло, что после девяти классов по направлению колхоза «Славгородский» отучился в УПК. Приобрел довольно престижные и востребованные профессии — токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Успел поработать на «Глускдреве» и в «Ремстрое». Но с каждым днем понимал, что это не его профессия. Говорит, душа не лежала. А вот учеба в Бобруйском лесотехникуме была в радость. Получив специальность мастера леса, в конце 2010 года устроился в Глусский лесхоз. Сначала лесовозом возил лес, а теперь, вот уже седьмой год, заготавливает его харвестером. Кстати, нынешний год для Андрея станет юбилейным — 10 лет работы в лесхозе. Заместитель директора по идеологической работе Иван Вергун отметил Андрея Черницына как одного из лучших работников предприятия, поэтому и порекомендовал написать о нем. Встретились мы с нашим героем на одной из лесосек Докольского лесничества. Мастерски управляя харвестером, он валил одно дерево за другим. Со стороны всё казалось легко и просто, и только, когда машина немного наклонялась на бок, внутри пробегал легкий холодок. Позже Андрей рассказал, что для него это обычная работа, и она ему нравится. Вначале немного были сложности, а потом привык. Главное, когда работаешь с харвестером, — не просто спилить дерево, а сохранить при этом подрост, то есть не загубить молодые, еще не окрепшие деревца. А здесь уже нужна сноровка. У такого профессионала, как Андрей Черницын, она есть. После прохода харвестером на вырубленной делянке вразброс остался расти молодой лес.

Мастер на лесосеках Александр Герасименко рассказал нам, что за годы работы в лесхозе Черницын заготовил десятки тысяч кубометров древесины. Производительность харвестера на сплошных рубках и рубках главного пользования у него достигает свыше 2 тысяч кубов в месяц. И это больше доведенной нормы на 550 кубометров. Чем не повод похвалить такого работника и даже поощрить? И поощрения были — Почетные грамоты от лесхоза, к которым, конечно же, прилагалось и материальное вознаграждение. Нелишняя прибавка к семейному капиталу, которая отцу троих детей никогда не помешает. Именно семья, которую он любит и в которой чувствует себя нужным, — главный стимул в работе Андрея Черницына.

Ольга ЧУЧВАЛ

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