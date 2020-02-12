ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семья, работа и ностальгия по малой родине

12.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Семья, работа и ностальгия по малой родине

Два года назад Андрей Черницын купил удочки. «Увидел их в магазине и не удержался, — рассказывает он. — Тут же вспомнилось детство, проведенное на Иртыше, где мы, ребятня, вместе со взрослыми ловили на реке рыбу. Наудим мешка три рыбешки и тащим домой. Интересное было время. Ведь до 13 лет вместе с родителями жил в Омской области, в двухстах километрах от областного центра. Казалось бы, столько прошло времени, а не могу забыть свою малую родину. Всё мечтаю туда съездить. Теперь уже вместе со своей семьей».

Пока что побродить по местам детства у Андрея не получается. Да что там дальние поездки, он даже удочки не распаковал. Так и стоят они, дожидаясь, когда у их хозяина появится свободное время. «Я не считаю себя слишком занятым человеком, — говорит мой собеседник, — а все равно иной раз действительно на всё не хватает времени. Работаю в лесхозе на харвестере, график удобный — два дня через два. Пока нахожусь на выходных, на машине работает напарник Сергей Прибыш. Стараюсь всё свободное время проводить с семьей, а еще по возможности навестить родителей в Заелице. Этот агрогородок, куда с ними переехал из России, тоже для меня дорог. Там прошла моя юность, и там я окончил девять классов местной школы».

Делясь своим личным, Андрей рассказал, что ему всегда импонировало то, что связано с природой. Но так вышло, что после девяти классов по направлению колхоза «Славгородский» отучился в УПК. Приобрел довольно престижные и востребованные профессии — токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Успел поработать на «Глускдреве» и в «Ремстрое». Но с каждым днем понимал, что это не его профессия. Говорит, душа не лежала. А вот учеба в Бобруйском лесотехникуме была в радость. Получив специальность мастера леса, в конце 2010 года устроился в Глусский лесхоз. Сначала лесовозом возил лес, а теперь, вот уже седьмой год, заготавливает его харвестером. Кстати, нынешний год для Андрея станет юбилейным — 10 лет работы в лесхозе. Заместитель директора по идеологической работе Иван Вергун отметил Андрея Черницына как одного из лучших работников предприятия, поэтому и порекомендовал написать о нем. Встретились мы с нашим героем на одной из лесосек Докольского лесничества. Мастерски управляя харвестером, он валил одно дерево за другим. Со стороны всё казалось легко и просто, и только, когда машина немного наклонялась на бок, внутри пробегал легкий холодок. Позже Андрей рассказал, что для него это обычная работа, и она ему нравится. Вначале немного были сложности, а потом привык. Главное, когда работаешь с харвестером, — не просто спилить дерево, а сохранить при этом подрост, то есть не загубить молодые, еще не окрепшие деревца. А здесь уже нужна сноровка. У такого профессионала, как Андрей Черницын, она есть. После прохода харвестером на вырубленной делянке вразброс остался расти молодой лес.

Мастер на лесосеках Александр Герасименко рассказал нам, что за годы работы в лесхозе Черницын заготовил десятки тысяч кубометров древесины. Производительность харвестера на сплошных рубках и рубках главного пользования у него достигает свыше 2 тысяч кубов в месяц. И это больше доведенной нормы на 550 кубометров. Чем не повод похвалить такого работника и даже поощрить? И поощрения были — Почетные грамоты от лесхоза, к которым, конечно же, прилагалось и материальное вознаграждение. Нелишняя прибавка к семейному капиталу, которая отцу троих детей никогда не помешает. Именно семья, которую он любит и в которой чувствует себя нужным, — главный стимул в работе Андрея Черницына.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два года назад Андрей Черницын купил удочки. «Увидел их в магазине и не удержался, — рассказывает он. — Тут же вспомнилось детство, проведенное на Иртыше, где мы,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Людмила Прокопенко провела прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика