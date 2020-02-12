|
Парк в Китае украсят «Король и королева» могилевского скульптора
12.02.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работа могилевского скульптора Андрея Воробьева украсит парк Дружбы народов китайского города Нанкин,
Андрей Воробьев — автор
Он же создал
Теперь могилевский скульптор участвует в проекте по созданию парка в Нанкине, который украсят скульптуры представителей городов-побратимов Беларуси, Англии, Германии и России.
— Я предложил несколько вариантов скульптурных композиций на выбор — таким было условие. Остановились на работе под названием «Король и королева, или песочные часы времени». Думаю, уже в самое ближайшее время она займет выделенное специально для нее место в парке, — сказал Андрей Воробьев.
Объяснил, что эта скульптура — про вечное движение времени. Это во-первых. Во-вторых, она про любовь между мужчиной и женщиной, про их перетекаемую друг в друга, как песок в песочных часах, энергию, которая поддерживает, дает силы жить.
— Смысл в том, что мужчина и женщина, как говорил Антуан де Сент Экзюпери, смотрят не друг на друга, а в одном направлении. Но как это часто бывает в жизни, видят диаметрально противоположное, потому что мужчина и женщина по-разному воспринимают окружающий их мир. Предлагая эту работу, я хотел рассказать жителям Нанкина о том, что Могилев — город влюбленных: таким я его воспринимаю. Но если зрители увидят в этой работе и рассказ про могилевско-нанкинскую дружбу, я с удовольствием приму и такое прочтение, — добавил Андрей Воробьев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я хотел рассказать жителям Нанкина о том, что Могилев - город влюбленных: таким я его воспринимаю».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)