Парк в Китае украсят «Король и королева» могилевского скульптора

Источник материала: Tut.by

Работа могилевского скульптора Андрея Воробьева украсит парк Дружбы народов китайского города Нанкин, сообщает Mogilevnews.by. Это будет работа под названием «Король и королева, или песочные часы времени». Скульптуру уже отливают в бронзе.



Фото: Mogilevnews.by

Андрей Воробьев — автор львов , украсивших мост через Днепр в Могилеве. А также скульптуры «не совсем разделенной любви» , льва с мобильником в сквере около стадиона «Спартак» и «Маленького принца» у фонтана недалеко от кинотеатра «Родина».

Он же создал «Рог изобилия» к празднику «Дожинки» в Кличеве и «Подкову счастья» — в Круглом, скульптуру огурца в Шклове, приложил руку к созданию горниста в могилевской Ратуше. Памятный знак , посвященный статусу Могилева как культурной столицы Беларуси и СНГ, — тоже работа Андрея Воробьева.

Теперь могилевский скульптор участвует в проекте по созданию парка в Нанкине, который украсят скульптуры представителей городов-побратимов Беларуси, Англии, Германии и России.

— Я предложил несколько вариантов скульптурных композиций на выбор — таким было условие. Остановились на работе под названием «Король и королева, или песочные часы времени». Думаю, уже в самое ближайшее время она займет выделенное специально для нее место в парке, — сказал Андрей Воробьев.



Фото: Mogilevnews.by

Объяснил, что эта скульптура — про вечное движение времени. Это во-первых. Во-вторых, она про любовь между мужчиной и женщиной, про их перетекаемую друг в друга, как песок в песочных часах, энергию, которая поддерживает, дает силы жить.

— Смысл в том, что мужчина и женщина, как говорил Антуан де Сент Экзюпери, смотрят не друг на друга, а в одном направлении. Но как это часто бывает в жизни, видят диаметрально противоположное, потому что мужчина и женщина по-разному воспринимают окружающий их мир. Предлагая эту работу, я хотел рассказать жителям Нанкина о том, что Могилев — город влюбленных: таким я его воспринимаю. Но если зрители увидят в этой работе и рассказ про могилевско-нанкинскую дружбу, я с удовольствием приму и такое прочтение, — добавил Андрей Воробьев.