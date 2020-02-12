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Об организации санаторно-курортного лечения и оздоровления населения Борисовского района в 2019 году

12.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В районе числится 68816 страхователей. На предприятиях и в организациях района действуют 450 комиссий по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, где 18970 школьников.

Санаторно-курортным лечением смогли воспользоваться 373 человека из работающего населения при плане 317. План выполнен на 117,7%. Общая стоимость путевок составила  279400,96 руб.

В детских санаториях оздоровлено 520 детей при плане 519. План выполнен на 100,2 %. Общая стоимость путевок составила 307380,88 руб. В санаториях взрослого и ребенка реализовано 287 путевок при плане 221. План выполнен на 129,9%. Стоимость этих путевок составила 220709,69 руб.

Неработающим гражданам, получающим пенсию по линии Министерства труда, выдано 618 санаторных путевок на общую сумму 411672.2 руб. Оздоровлено 6 участников Великой Отечественной войны, из них – 5 инвалидов войны, 1 ветеран войны, 34 инвалида І группы (с 34 сопровождающими), 298 ветеранов,  имеющих право на первоочередное санаторно-курортное лечение или оздоровление (инвалиды ІІ группы, инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, родители погибших военнослужащих), 316 ветеранов труда. В детских санаториях оздоровилось 4 детей.

По линии силовых структур в санаторно-курортные организации выданы 59 путевок  при плане 51. Оздоровлены: 6 ветеранов, имеющих право на внеочередное бесплатное санаторно-курортное оздоровление и лечение, 3 ветерана боевых действий, 20 человек, имеющих право на первоочередное санаторно-курортное лечение или оздоровление. Для этой категории были выделены 4 путевки в  санаторий взрослого и ребенка, 3 – в детский санаторий «Богатырь».

Также санаторно-курортными путевками в 2019 году были обеспечены 102 ребенка-инвалида (в 2018 – 56 детей-инвалидов), которые оздоравливались в сопровождении взрослых.

По-прежнему остро стоял  вопрос с оздоровлением детей-инвалидов  с диагнозом ДЦП. Такие дети проходят оздоровление в течение 21 дня в санатории «Беларусь» (курорт Друскининкай, Литва). В 2019-м были получены 13 путевок в данный санаторий (в 2018 - 6). В сопровождении взрослых 3 детей прошли оздоровление в санатории «Белоруссия» в Крыму и 1 ребенок – в «Белая Русь». Общая стоимость путевок составила 134512,67 руб.       

Кроме того, 9 населенных пунктов Борисовского района находятся в  перечне населенных пунктов, загрязненных радионуклидами от 1 до 5 кюри на 1 кв. км. Школ в данных населенных пунктах нет. Дети из этих деревень обучаются в ГУО «Оздятичская средняя школа Борисовского района», ГУО «Велятичская средняя школа Борисовского района» и ГУО «Метченский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района». С 6 ноября 2019г. группа из 14 детей и 1 сопровождающего оздоравливались  в ДРОЦ «Ждановичи».

В 2019 году оздоровлено 7 человек, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС (общая стоимость путевок – 20994,36 руб.), из них – 2 ребенка-инвалида ст. 18 ЧАЭС в сопровождении, 4 инвалида ІІ группы, 1 инвалид І группы в сопровождении. Все планы, доведенные району, выполнены.

В районе проживает 48547 пенсионеров: 39018 – пенсионеров Министерства труда, 3090 – пенсионеров силовых структур. Из них:

22 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 56 ветеранов Великой Отечественной войны, 90 инвалидов І группы,

360 инвалидов ІІ группы, 640 воинов-интернационалистов, 3 инвалида советской армии СА І группы, 40 человек, ставших инвалидами в период прохождения воинской службы.

В 2019 году от неработающих граждан по линии Министерства труда принято 980 заявлений, из которых 400 – от граждан, имеющих право на первоочередное санаторно-курортное лечение и оздоровление. В этом числе 48 заявлений  инвалидов І группы, 580 – ветеранов труда.

Всего на учете нуждающихся в санаторно-курортном лечении по линии Министерства труда и социальной защиты состоит 6258 неработающих граждан. Из них: 4152 человека – на общих основаниях; 2099 человек, имеющих право на первоочередное санаторно-курортное лечение или оздоровление не более 1 раза в 2 года; 238 инвалидов І группы.

В 2019 году от неработающих ветеранов силовых структур принято 70 заявлений. Из них: 23 – от граждан, имеющих право на первоочередное санаторно-курортное лечение или оздоровление не более 1 раза в 2 года, 3 – от инвалидов Великой Отечественной войны.

   Всего по линии силовых ведомств на учете нуждающихся в санаторно-курортном лечении состоит  264 неработающих гражданина. Из них – 100 человек, имеющих право на первоочередное санаторно-курортное лечение или оздоровление не более 1 раза в 2 года; 8 инвалидов І группы; 154 на общих основаниях.

В 2019 году принято 81 заявление от родителей детей-инвалидов. Всего на учете нуждающихся 102  ребенка-инвалида.

Убедительнее всего о приоритетах свидетельствует сохранение объемов финансирования оздоровительных мероприятий.

Финансирование летнего оздоровления детей осуществляло представительство Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. На проведение в загородных оздоровительных лагерях ремонтных и подготовительных мероприятий к сезону 2019 года выделено из различных источников 133,67 тысяч руб., в том числе: 21 тыс. 022 руб. – представительством МОУРЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения; 68 тыс. 02 руб. потратили собственники оздоровительных лагерей; 24 тыс. руб.– перечислены средства от субботников.

В течение летнего сезона 2019 года в Борисовском районе в лагерях всех типов оздоровлено 7416 детей и подростков при плане 7268.

Плановые объемы оздоровления с использованием государственных средств выполнены на 102,04%.

В районе функционировали 59 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в которых оздоровлены 4105 детей при плане 4010. План выполнен на 102,3%.  На базе учреждений  физической культуры, спорта и туризма была организована работа 6 лагерей с дневным пребыванием. Решением  Минского областного исполнительного комитета от № 299 от 19.04.2019 «Об организации летнего оздоровления детей в 2019 году» Борисовскому району был доведен план оздоровления в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 1000 детей. Оздоровлено 1007 (101% выполнения).

В лагерях с круглосуточным пребыванием оздоровлено всего 3311 детей (план – 3258), что составило 101,6 % от плана.  Функционировали 73 лагеря. Из них: 5 стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием детей, где оздоровлено 2270 детей; 1  лагерь на арендованной базе, в котором оздоровлено 30 человек; 51 лагерь по профилям и направлениям деятельности, где оздоровлено 937 подростков.

В летний сезон 2019 года в лагерях всех типов оздоровлено всего 1765 детей  из социально уязвимых категорий: из малообеспеченных семей – 476; из многодетных семей – 828; детей-сирот – 243; детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития – 96; детей, состоящих на различных видах учета: ИПР – 43 ,  СОП -79.

Средняя фактическая стоимость путевки по Борисовскому району в загородные оздоровительные лагеря составила 455,78 руб. При этом удельный вес дотации (196,00 руб.) в стоимости путевки составил 43,00%. В оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей средняя фактическая стоимость путевки составила 110,06 рублей. При этом удельный вес дотации (81,00 руб.) в стоимости путевки составил 73,60. Средняя стоимость путевки в профильные 9-дневные лагеря с круглосуточным пребыванием составила 111,97 руб. При этом удельный вес дотации (84,00 руб.) в стоимости путевки составил 75,70 %.

В целом, состояние работы по организации и проведению летней кампании в учреждениях образования соответствовало предъявленным требованиям.

В сезонных лагерях оздоровлено: 1) в  период весенних каникул – 1228 детей при плане 1200, план выполнен на 102,3 %; 2) в период осенних каникул – 1244 ребенка, план выполнен на 102,8 %; 3) в период зимних каникул оздоровлено 1226 детей в лагерях с дневным пребыванием.

За 2019 год ведущими  специалистами представительства МОУРЦ по оздоровлению по Борисовскому району  принято 1151 заявление и более чем 3500 звонков по телефону.

Проведены выступления по радио «Навіны Барысаўшчыны»  о санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения Борисовского района, о ходе летней оздоровительной кампании детей  и подростков в районе (4). В газете «Адзiнства» опубликовано 5 статей о санаторно-курортном лечении и оздоровлении.

Т.В. ЯХНОВЕЦКАЯ, В.Ф. ЧЕМЕЗА, ведущие специалисты представительства МОУРЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Борисовского района 

 
 
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Население Борисовского района насчитывает 180 700 человек, в том числе в Борисове проживает 143 100. В 2019 г. всеми формами оздоровления в Борисовском районе было охвачено...
 
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