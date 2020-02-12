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Караник по телефону отчитался Лукашенко о ситуации с коронавирусом

12.02.2020 17:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник по телефону доложил президенту о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и мерах, которые принимаются в Беларуси по минимизации угрозы ее завоза и распространения, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент и министр обсудили результаты оказания гуманитарной помощи Китаю, куда Беларусь отправила два самолета с необходимыми вещами.

Караник отчитался, что в Беларуси не зарегистрированы случаи заболевания инфекцией, вызванной новым коронавирусом.

По его словам, с 30 января переведена в режим повышенной готовности работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения. Созданы необходимые резервы лекарств, средств индивидуальной защиты.

Лукашенко и Караник обсудили взаимодействие между различными министерствами и ведомствами в работе по предотвращению завоза и распространения вируса, организации санитарно-карантинного контроля.

Президент заявил, что нужно принять исчерпывающие меры по организации мероприятий и отметил, что меры должны быть эффективными, но не избыточными.

По данным Комитета по вопросам здравоохранения Китая, общее число зараженных коронавирусом составляет уже почти 45 тысяч человек, жертвами стали 1113 человек.

 
 
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Сегодня министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник по телефону доложил президенту о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной...
 
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