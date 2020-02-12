Этический кодекс учителя вынесли на обсуждение

Нормы этики белорусских педагогов опубликованы Минобразования и будут обсуждаться учителями и специалистами до конца февраля.

Появление своеобразного "этического кодекса" учителей на минувшей неделе анонсировал министр образования Игорь Карпенко. Предполагается, что подобный свод правил может помочь в предотвращении конфликтных ситуаций.

Проект этических правил опубликован Министерством образования. Обсуждать его специалисты и педагоги будут до 1 марта, сообщает «Спутник».

Так, от педагогов будут требовать поддержания уважительных и доверительных отношений в педагогическом и ученическом коллективе, отсутствия унижающих честь и достоинство оценок и высказываний. Запретят обсуждать работу и переходить на личности или публично предвзято обсуждать учреждение образования, в том числе и в интернете. Потребуют проявлять уважение к традициям и культуре обучающихся.

Необходимо не допускать применения насилия, быть объективным в оценках и не сообщать другим информацию, услышанную от учеников.

«Не подвергать публичной критике личность обучающихся и их законных представителей», – говорит один из пунктов правил.

Правила рекомендуют не допускать, чтобы помощь родителей школе «влияла на отношение к ним педагогических работников».