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Этический кодекс учителя вынесли на обсуждение
12.02.2020 18:10 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Нормы этики белорусских педагогов опубликованы Минобразования и будут обсуждаться учителями и специалистами до конца февраля.
Появление своеобразного "этического кодекса" учителей на минувшей неделе анонсировал министр образования Игорь Карпенко. Предполагается, что подобный свод правил может помочь в предотвращении конфликтных ситуаций.
Проект этических правил опубликован Министерством образования. Обсуждать его специалисты и педагоги будут до 1 марта,
Так, от педагогов будут требовать поддержания уважительных и доверительных отношений в педагогическом и ученическом коллективе, отсутствия унижающих честь и достоинство оценок и высказываний. Запретят обсуждать работу и переходить на личности или публично предвзято обсуждать учреждение образования, в том числе и в интернете. Потребуют проявлять уважение к традициям и культуре обучающихся.
Необходимо не допускать применения насилия, быть объективным в оценках и не сообщать другим информацию, услышанную от учеников.
«Не подвергать публичной критике личность обучающихся и их законных представителей», – говорит один из пунктов правил.
Правила рекомендуют не допускать, чтобы помощь родителей школе «влияла на отношение к ним педагогических работников».
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Нормы этики белорусских педагогов опубликованы Минобразования и будут обсуждаться учителями и специалистами до конца февраля.
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