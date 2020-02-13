В Пружанском районе более 50 зубров вышли на поле у объездной дороги вокруг пущи

Источник материала: Tut.by

В Пружанском районе стадо зубров, которое насчитывает более 50 голов, вышло на поле возле «пущанской объездной» трассы Р98 Песчатка — Свислочь.

Свидетелем явления зубров народу стал гродненец Евгений Игошев. Он рассказал TUT.BY, что в тот день ехал с отцом домой по объездной дороге вокруг Беловежской пущи. Стадо вышло из леса на поле в Пружанском районе. Парень сделал фотографию животных и разместил у себя в твиттере . Судя по фото, стадо насчитывает свыше 50 голов.

На самом деле в полях Пружанского района зубры не редкость. В Беловежской пуще они не голодают, для них там много кормушек. Но на поля некоторые зубры ходят за «вкусняшками» — рапсом и озимыми.

В начале февраля большое стадо зубров Гродно">вышло на поле недалеко от Гродно. Животные совершенно не боялись людей и спокойно паслись в нескольких метрах от жилых домов. Стадо заметили между деревнями Богушовка и Огородники, что в 15 километрах от областного центра.