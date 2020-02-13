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В Пружанском районе более 50 зубров вышли на поле у объездной дороги вокруг пущи
13.02.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пружанском районе стадо зубров, которое насчитывает более 50 голов, вышло на поле возле «пущанской объездной» трассы Р98 Песчатка — Свислочь.
Свидетелем явления зубров народу стал гродненец Евгений Игошев. Он рассказал TUT.BY, что в тот день ехал с отцом домой по объездной дороге вокруг Беловежской пущи. Стадо вышло из леса на поле в Пружанском районе. Парень сделал фотографию животных и разместил у себя в
На самом деле в полях Пружанского района зубры не редкость. В Беловежской пуще они не голодают, для них там много кормушек. Но на поля некоторые зубры ходят за «вкусняшками» — рапсом и озимыми.
В начале февраля большое стадо зубров Гродно">вышло на поле недалеко от Гродно. Животные совершенно не боялись людей и спокойно паслись в нескольких метрах от жилых домов. Стадо заметили между деревнями Богушовка и Огородники, что в 15 километрах от областного центра.
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На фотографии можно насчитать более 50 голов.
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