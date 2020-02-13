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Эйсмонт: новый информационный телеканал выйдет в эфир в следующем году

13.02.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире Первого канала Белорусского радио рассказал, когда в стране планируют создать белорусский информационный телеканал, который «можно сравнить с Euronews».

— Это давняя мечта была, — рассказал Иван Эйсмонт. — Мы собираемся создать белорусский информационный канал, концепция уже есть. (...) Думаю, он выйдет в эфир уже в следующем году.

По его словам, предполагается, что канал будет вещать с утра до вечера. Новости на нем будут идти с часовым шагом, кроме того, он станет площадкой для видеоинтервью, влогов, авторских передач.

Ранее глава Белтелерадиокомпании сравнивал новый телеканала с Euronews.

— Я рассматривал бы этот проект как проект всех государственных СМИ. Это будет, как мы пока видим, типичный новостной информационно-аналитический телевизионный канал. Можно сравнить, наверное, с Euronews, может быть, с BBC, пусть это нескромно, пока мы еще не создали его. Как мы предполагаем, вещать он будет с 7.00 до 24.00. Будет создан на базе Белтелерадиокомпании, Агентства теленовостей. Это будет отдельная кнопка. И он будет работать в увязке с расширенной интернет-дирекцией Белтелерадиокомпании, которую тоже вот-вот ждут большие реформы, — заявил Эйсмонт.

 
Теги: Новости
 
 
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редседатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире Первого канала Белорусского радио рассказал, когда в стране планируют создать белорусский информационный...
 
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