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В Беларуси изменят государственный герб: добавят золотого цвета, звезду сделают «менее милитаристской»

13.02.2020 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В закон о государственных символах планируют внести изменения, законопроект разработали в Министерстве юстиции. Как сообщил на пресс-конференции в Минске министр Олег Слижевский, государственный герб сделают более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене.


Изображение нового герба Минюст пока не распространил, но в интернете появилась такая картинка. Слева — старый герб, справа — новый. Она соответствует описанию, которое дает ведомство

По словам Слижевского, граждане неоднократно обращались с предложениями внести корректировки в изображение герба. Над изменением работал геральдический совет при президенте.

Специалисты пришли к выводу, что изображение нуждается в усовершенствовании. К примеру, сейчас звезда вверху герба имеет четкие грани.

—  В таком виде символ больше применяется в милитаризованных изображениях, так как носит воинствующий характер, — подчеркнул министр. — Республика Беларусь — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствии с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно.

Какие еще изменения будут внесены в изображение герба?

Изображение клевера и льна станут более объемными, как и ленты, которые обрамляют цветы. Уточнено изображение контура территории государства, оно станет золотым — в тон солнечных лучей. Изображения материков станут более четкими и географически выверенными. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь».

Сроки замены старого герба на обновленный пока не определены, законопроект направлен в парламент. Подсчитывали ли в Минюсте, сколько денег из бюджета будет выделено на обновление государственного символа?

— Расчетов я не помню, — пояснил Олег Слижевский. — Но если изменения будут приняты, будет предусмотрен переходный период.

До 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Изменили их в результате референдума, инициированного Александром Лукашенко. Автором нынешнего герба называл себя Леонид Синицын, в 1995 году он был руководителем администрации президента. За основу был взят герб БССР.

— Сел и нарисовал. Хоть я и не художник, — рассказывал Синицын. — А потом уже художник оформил все в красках. Устроили своего рода конкурс. Кто-то приносил с аистом, кто-то еще что-то приносил, не помню. Но когда выставили все, Лукашенко принял мои эскизы за основные: «Вот это — наше».

 
Теги: Минск
 
 
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В закон о государственных символах планируют внести изменения, законопроект разработали в Министерстве юстиции. Как сообщил на пресс-конференции в Минске министр...
 
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