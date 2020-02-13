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В Гомеле мужчина разрисовал лифт, но в нем оказалась камера - и теперь его ищет милиция
13.02.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле неизвестный испортил стены лифта. Теперь его ищет милиция — действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Видео вандализма
Если кто-либо узнал мужчину, сообщите об этом в милицию.
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В Гомеле неизвестный испортил стены лифта. Теперь его ищет милиция.
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